Guillermo Santamaría participa en la clausura de la primera edición del Máster en Comercio Internacional

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha participado este 15 de octubre en la clausura de la primera edición del Máster Universitario en Comercio Internacional de la Universidad de Extremadura, celebrada en el Vivero de Empresas Nave Cu4tro de Badajoz. En el acto también han participado representantes de la Cámara de Comercio de Badajoz y de la Universidad de Extremadura, así como el director general de Intermediación Laboral y Empresarial, David Fernández, y la directora general de Universidad, Esther Muñoz.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y del SEXPE, aporta 33.000 euros a este máster. La financiación se incluye en la subvención nominativa de 400.000 euros concedida a la Universidad de Extremadura para el desarrollo de distintas actuaciones formativas.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN COMERCIO INTERNACIONAL

El máster ofrece formación especializada y práctica para mejorar las competencias profesionales necesarias para la internacionalización de las empresas. Entre sus contenidos figuran las licitaciones internacionales, la identificación de oportunidades, la preparación de ofertas y la participación en procesos de contratación promovidos por organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales.

La primera edición, correspondiente al curso 2025-2026, ha contado con siete alumnos, cuatro de los cuales han estado presentes en el acto de clausura. La segunda edición cuenta con trece participantes.

La iniciativa se desarrolla con la participación de la Universidad de Extremadura, la Cámara de Comercio de Badajoz, Extremadura Avante y el SEXPE, y está orientada a acercar la formación a las necesidades del tejido empresarial y favorecer la disponibilidad de profesionales cualificados para trabajar en los mercados internacionales.

COMPETENCIAS PARA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

La formación en comercio internacional permite adquirir conocimientos relacionados con las oportunidades comerciales, los procedimientos de contratación internacional y las herramientas necesarias para desarrollar la actividad empresarial fuera de España.

Extremadura cuenta con 649 empresas exportadoras habituales y ha superado los 3.000 millones de euros en exportaciones. Estas cifras reflejan la presencia de empresas regionales en los mercados exteriores y el ámbito profesional al que se dirige esta formación especializada.

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

La formación especializada se complementa con distintas actuaciones de apoyo a la internacionalización empresarial, entre ellas el programa FORMACOEX, la red de delegaciones comerciales en el exterior, las misiones comerciales, las acciones de promoción internacional y las líneas de ayudas a la exportación.

Estas actuaciones se orientan a facilitar el acceso de las empresas extremeñas a nuevos mercados y a mejorar sus capacidades para competir internacionalmente. La disponibilidad de profesionales cualificados constituye un elemento relevante para atender las necesidades de las compañías que desarrollan o quieren ampliar su actividad exterior.