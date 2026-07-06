Guareña nombra al fundador de Inquiba, Juan Carmona Estévez, como Hijo Predilecto de la Villa

El Ayuntamiento de Guareña (Badajoz) ha celebrado este pasado viernes el acto de nombramiento del fundador y presidente de Inquiba, Juan Carmona Estévez, como Hijo Predilecto de la localidad.

Al acto, que se ha celebrado este pasado viernes, han asistido representantes institucionales y políticos, entre ellos, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, quien ha destacado, durante su discurso, el papel de los empresarios que, desde el compromiso con su tierra, contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de Extremadura.

En su intervención, Santamaría ha destacado la figura de Juan Carmona Estévez como "referente del emprendimiento extremeño", subrayando el compromiso del empresario con Guareña, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En este sentido, el titular de Economía ha recordado que el Grupo Empresarial Inquiba ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, consolidando su presencia internacional y contribuyendo a la creación de empleo y riqueza en Extremadura.

Así, Santamaría ha destacado que la compañía ha pasado de facturar 63 millones de euros en 2016 a alcanzar los 275 millones de euros en 2025, manteniendo además una apuesta por la inversión, la innovación y el desarrollo industrial en la región.

Santamaría también ha resaltado la "capacidad de superación" de Juan Carmona Estévez durante toda su trayectoria empresarial, especialmente tras el incendio que destruyó las instalaciones de la empresa en 1981, así como su permanente implicación en iniciativas sociales, culturales y educativas desarrolladas tanto desde la empresa como a través de la Fundación María Béjar.

El consejero ha señalado que el gobierno autonómico de María Guardiola "cree firmemente en el valor de las personas que construyen comunidad, fortalecen instituciones y ayudan a proyectar una imagen positiva" de la región, al tiempo que ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura con el impulso al tejido empresarial como elemento clave para el desarrollo económico y la generación de oportunidades.