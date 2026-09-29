Guardiola: “Somos las comunidades autónomas las que estamos sosteniendo este país”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular junto al presidente del PP , Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos, el papel de las comunidades autónomas ante los principales problemas que afectan a los ciudadanos y ha defendido que “somos las comunidades autónomas las que estamos sosteniendo este país”.

Así, Guardiola ha subrayado que la situación de la vivienda es “un problema muy grave que requiere altura de miras, que requiere consenso y que requiere soluciones estables en el tiempo” y ha reclamado al Gobierno que actúe frente a una realidad que, según ha señalado “lleva ocho años” esperando soluciones.

En este sentido, ha destacado que en Extremadura “se está poniendo solución al tema de vivienda”, impulsando la promoción y la construcción de más de 3.500 viviendas, avalando a los jóvenes para la compra de su primera casa y concediendo “ayudas a la compra y alquiler con bonificaciones fiscales”.

Por ello, la presidenta extremeña ha cuestionado que el Gobierno asegure que está trabajando “de forma exprés y a contrarreloj” cuando “no ha hecho absolutamente nada” durante ocho años.

“Yo creo que lo más importante es dar soluciones a las personas más vulnerables que no tengan otra alternativa de habitabilidad, pero también creo que la solución está en lo que lleva prometiendo Sánchez durante estos ocho años y no ha hecho absolutamente nada. Llevamos escuchando durante años cómo iba a construir cientos de miles de vivienda y la realidad, ¿cuál es? A los hechos me remito”.

Guardiola ha advertido que hay “un problema que se ha evidenciado con Mari Carmen, pero hay muchas Mari Carmen” y ha señalado que “tenemos 25.000 desahucios al año. Por cierto, la mayoría de ellos en Cataluña”.

Ante esta situación, la presidenta extremeña ha denunciado que hay “un Gobierno ausente, que no toma decisiones, que no tiene presupuestos y que no puede gobernar. Y esto, los españoles, no podemos seguir soportándolo”.

Finalmente, Guardiola ha defendido que “el mejor mensaje que puede dar el presidente del Gobierno a Mari Carmen, a los ceutíes y a todos los españoles es que convoque elecciones y que permita que haya una alternativa a la ausencia de políticas que estamos sufriendo y padeciendo en este país”.