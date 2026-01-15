Guardiola señala que "todo va muy bien" en la negociación con Vox, aunque "no hay nada que contar"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha señalado que "todo va muy bien" en la negociación con Vox de cara a la gobernabilidad en la comunidad, aunque reconoce que "no hay nada que contar" aún al respecto.

"Os prometo que cuando tenga algo que contar os voy a convocar para contaros, que seáis los primeros, pero es que no hay nada que contar", ha espetado a los medios a preguntas este miércoles en Mérida sobre cómo está discurriendo la negociación con Vox para la gobernabilidad en la región.

"Vamos a trabajar como hemos hecho hasta ahora por el bien de Extremadura y por su estabilidad. Y cuando haya algo que contar, de verdad que os lo voy a contar", ha dicho cuestionada por los medios con motivo de su participación en las puertas de Presidencia de la Junta, en Mérida, en un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en Extremadura.

En todo caso, sobre cómo está transcurriendo la negociación PP-Vox, ha afirmado que "todo va muy bien" porque hay "muchas ganas de que todo salga bien", y ha pedido "tranquilidad" en cuanto a la resolución de las conversaciones.

"Todo va muy bien (en la negociación PP-Vox), porque tenemos muchas ganas de que todo salga bien. De verdad, tranquilidad", ha subrayado María Guardiola, quien ha añadido además que "siempre" ha habido predisposición por ambas partes. "Siempre la habido, siempre", ha remarcado.