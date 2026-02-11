Guardiola candidata a la investidura sin acuerdo previo con Vox que marca el paso desde Madrid y plantea un acuerdo de máximos

María Guardiola era este martes propuesta por parte del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro al debate de investidura para ser reelegida presidenta de la Junta de Extremadura.

Sin fecha fijada para el debate de investidura, de agotar los plazos significará que la primera votación de investidura sería el 3 de marzo, momento en el que comenzaría a correr el reloj de 2 meses para o que haya investidura o haya repetición electoral.

Es esta una propuesta que llega sin que Guardiola tenga la mayoría suficiente y sin acuerdo previo con Vox, partido con el que negocia un gobierno de coalición, aunque con la confianza de poder alcanzar dicho acuerdo.

Mientras, este martes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, avanzaba el "no rotundo" de la formación a la investidura de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, si no permite a Vox implementar sus políticas con garantías. Y es que la formación de Abascal, que pide tiempo para estudiar la propuesta del PP, insiste en la necesidad de un cambio radical de políticas y para ello pide un acuerdo de máximos, en el que Vox controlaría política y económicamente sus consejerías y además en el resto de consejerías se deberían implementar todas las medidas contempladas en su propio programa electoral.

Guardiola, subraya que debe existir proporcionalidad en los acuerdos y que la petición de Vox no es coherente con el reparto de fuerzas, y que el PP no puede "travestirse" en Vox.

Por su parte, muy críticos por los tiempos y la dilatación de las negociaciones e investiduras, desde PSOE y Unidas por Extremadura, que señalan a Guardiola y a Vox, acusándoles de negociaciones bochornosas repleta de mentiras.