Guardiola avanza con "buen entendimiento" en la negociación con Vox para buscar un acuerdo de "estabilidad" para 4 años

La negociación entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta avanza "por buen camino", con "buen entendimiento" entre ambas formaciones, y con el deseo de alcanzar "cuanto antes" un acuerdo que sea "el mejor posible" para la comunidad y que permita dar "estabilidad" durante los próximos cuatro años a Extremadura.

De este modo lo ha señalado este martes la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, quien ha destacado la "confianza", la "discreción" y el "buen entendimiento" que existe entre PP y Vox en la negociación, algo que a su juicio es "importante" para que "cuanto antes" se pueda hacer pública la "buena noticia" de alcanzar un acuerdo para la gobernabilidad en Extremadura.

En este punto, ha restado importancia a la fecha en la que pueda alcanzarse ese acuerdo, toda vez que a su juicio llegados al punto actual "lo más importante ya no es correr", sino que "el acuerdo sea el mejor posible para el futuro de todos los extremeños" y, por tanto, "bueno para Extremadura".

Así, ha indicado que no sabe si se agotarán los plazos (el 4 de mayo como máximo para evitar una repetición electoral), ni en qué momento se podría "cerrar" el "acuerdo". "No lo sé. No sé en qué momento vamos a cerrar ese acuerdo. Lo que sé es que vamos por buen camino y el deseo es que sea cuanto antes. Pero insisto, ahora el objetivo prioritario y lo principal en lo que estamos centrados es en que el acuerdo sea el mejor posible", ha espetado.