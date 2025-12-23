Guardiola apunta a un gobierno del PP en solitario y pide a Vox plantearse la abstención para su investidura

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado este lunes a un gobierno del PP en solitario tras las elecciones de este 21 de diciembre y ha reclamado a Vox que se plantee una abstención de cara a su investidura para después poder llegar a acuerdos en cuestiones como los presupuestos regionales.

"Lo que los extremeños piden es que tengamos un gobierno en solitario y que podamos llegar a acuerdos, que podamos seguir impulsando esas políticas que han conseguido las mejores cotas de progreso de Extremadura", ha señalado en una entrevista en 'Telemadrid', que ha recogido Europa Press, en la que ha ofrecido su "mano tendida" al resto de partidos, si bien ha indicado que las urnas "han sido muy claras".

Guardiola también ha valorado la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha planteado al PSOE facilitar su investidura con una abstención. "Tiene mucho sentido y también es lo que debería plantearse Vox a la vista del resultado: realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos para aprobar los presupuestos, que fueron los que al final provocaron que hayamos llegado a esta situación", ha explicado.

La presidenta en funciones de la Junta ha asegurado que los ciudadanos han sido "muy contundentes" y "más de un 60%" de los electores quieren que gobierne el centro derecha en Extremadura. Guardiola ha defendido que es capaz de llegar a acuerdos, como el que alcanzó con Vox tras las elecciones de 2023, que se cerró "con 60 medidas que estaban pensadas para impulsar el progreso de una región como Extremadura".

"Vox si quiere llegar a acuerdos, puede llegar a acuerdos", ha vaticinado Guardiola, que ha lamentado que el partido de Santiago Abascal vaya a negociar "con imposiciones, amenazas, ataques" e "insultos".

"Creo que merezco un respeto institucional", ha dicho la dirigente del PP, a la vez que ha reprochado al líder de Vox y al candidato de la Junta, Óscar Fernández Calle, que no le hayan felicitado por su triunfo en las elecciones, lo que a su juicio les hace estar "fuera de la realidad". "Deberíamos darnos la mano para entre todos poder hacer que Extremadura siga creciendo y mejorando", ha sentenciado Guardiola.