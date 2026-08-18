La Guardia Civil resuelve sin heridos un incidente con un hombre armado en La Vera

La Guardia Civil ha resuelto sin heridos un incidente protagonizado por un varón que, al parecer, portaba un arma de fuego, amenazaba a varios vecinos en una localidad de La Vera y, posteriormente, se atrincheró en el interior de su domicilio.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través del Centro 112 y de inmediato movilizó varias patrullas y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres.

Finalmente, el agente negociador de la Guardia Civil, junto al resto de efectivos desplegados, logró resolver la incidencia "de manera satisfactoria", sin que se produjeran heridos, según ha informado la Guardia Civil.

Tras el suceso, que se registró esta pasada noche, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.