Guardia Civil despliegue casi un centenar de puntos de control de velocidad en Extremadura

La Guardia Civil de Tráfico desplegará hasta el próximo 9 de agosto una total de 95 puntos de control y verificación de velocidad, dentro de la segunda campaña impulsada por la Dirección General de Trafico, ya que esta circunstancia tiene "una repercusión directa" en el número de siniestros.

Según ha explicado el teniente coronel Luis Cordero, Jefe del Sector de Tráfico de Extremadura en el punto de control instalado en una de las salidas de Mérida, tras la primera campaña que se hizo en abril, en esta participan 137 agentes, con 12 medios de detección de velocidad.

Ha explicado que se actuará en todo tipo de carreteras, tanto en autovías y vías convencionales, aunque principalmente en la A-5 y A-66, que es donde se alcanza más velocidad, aunque proporcionalmente es en las convencionales también se superan esos límites son casos más puntuales.

Ha precisado que el hecho que esta segunda campaña se realice en agosto no supone un patrón distinto, aunque si que hay más tráfico por los desplazamientos por las vacaciones y a mayor circulación, menor velocidad también porque "cuando hay más congestión también se puede alcanzar menos velocidad porque no se puede correr más".

Veintitrés fallecidos en 2026

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha incidido en que "un exceso de velocidad tiene una repercusión en el número de siniestros" porque "está claro que tarda más en la reacción ante un imprevisto" y la distancia en el frenado aumenta y el campo de visión disminuye.

"De hecho, atropellar a una persona a 80 kilómetros por hora significa prácticamente la muerte segura y si fuera a 30 kilómetros, el número de fallecimientos solamente sería del 5 por ciento".

Por ello, ha afirmado que hay que seguir trabajando, la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, "para intentar por todos los medios que el conductor sea prudente y que cumpla absolutamente todas las recomendaciones y obligaciones que tiene para hacer una conducción lo más segura posible".

Ha recordado que en existen registros de turismos y furgonetas que han pasado a más de 200 kilómetros por hora.

En este mismo sentido se ha pronunciado, Mario Gonzalo, subjefe provincial de tráfico de Badajoz, que ha dicho que esta campaña se sitúa en un marco muy importante debido al aumento de desplazamientos y sobre todo porque la velocidad está presente en el 22 por ciento de los siniestros mortales y es el tercer factor más concurrente después de las distracciones y el consumo de sustancias.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que más de 50 por ciento de los conductores reconocen exceder los límites de velocidad "con tranquilidad" y de que hay un porcentaje de conductores que "reconoce o piensa que las campañas simplemente tienen afán recaudatorio y que exceder la velocidad no genera ningún problema".