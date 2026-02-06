La Guardia Civil de Cáceres entrega 10.000 euros de su carrera solidaria a la Asociación de Esclerosis Múltiple

La Guardia Civil de Cáceres ha hecho entrega este jueves, en la Comandancia de Cáceres, de un cheque por valor de 10.000 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), entidad beneficiaria de la recaudación obtenida en la Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cáceres, celebrada el pasado 9 de noviembre de 2025.

La carrera solidaria, que este año contó como novedad su salida y llegada desde el interior de la propia Comandancia, supuso un récord de participación y de recaudación, consolidándose como una cita solidaria destacada en el calendario provincial.

Los fondos entregados proceden tanto de las inscripciones de los participantes como de otras iniciativas solidarias impulsadas desde la Comandancia, entre ellas el cocido solidario, la barra solidaria y la venta del llavero solidario.

El acto de entrega ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y del presidente de Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. El cheque con la cantidad recaudada ha sido entregado por el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, y recogido por representantes de la asociación EMEX.

La Guardia Civil de Cáceres ha destacado "el compromiso, la solidaridad y la respuesta ejemplar de la ciudadanía", así como la implicación de instituciones, colaboradores y voluntarios que han hecho posible alcanzar esta importante cifra, destinada íntegramente a apoyar la labor que EMEX desarrolla en favor de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y sus familias en Extremadura.

"Iniciativas como esta, reafirman la vocación de servicio público de la Guardia Civil y su compromiso social, reforzando los lazos con la sociedad a la que sirve más allá de sus funciones de seguridad", informa la Guardia Civil.