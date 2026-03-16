CUARTELES

Grande-Marlaska preside este lunes la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera

Este nuevo cuartel de Castuera está incluido en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, que ha supuesto una inversión de seis millones de euros, según informa el Ministerio del Interior.

Redacción

Extremadura |

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska | Agencia EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este lunes, 16 de marzo, a las 12,00 horas, la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad pacense de Castuera.

En esta inauguración, Grande-Marlaska estará acompañado por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el alcalde de Castuera, Francisco Martos, entre otras autoridades.

Este nuevo cuartel de Castuera está incluido en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, que ha supuesto una inversión de seis millones de euros, según informa el Ministerio del Interior.

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