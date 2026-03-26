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Una gran actuación de copla pone el broche de oro al 'Marzo de Mujeres' de la Asamblea de Extremadura

Cerraban el mes las artistas Fany Ortiz y Rocío Durán.

Redacción

Extremadura |

Una gran actuación de copla pone el broche de oro al 'Marzo de Mujeres' de la Asamblea de Extremadura
Una gran actuación de copla pone el broche de oro al 'Marzo de Mujeres' de la Asamblea de Extremadura | Asambleaex

La Asamblea de Extremadura ha vivido este miércoles su última actuación artística del ciclo de conciertos ‘Marzo de Mujeres’. Una iniciativa que comenzó el pasado día 4 de marzo con el objetivo de mostrar el talento de artistas emergentes de nuestra región como Carolina Valiente, Esther Méndez ‘Bambikina’, la banda musical ‘The Drunk Future’ o la emeritense Selene Cidoncha.

En esta ocasión, las encargadas de poner el broche de oro al ‘Mes de la Mujer’ han sido Fany Ortiz y Rocío Durán. De esta forma, la Asamblea de Extremadura da por finalizado un mes artístico sobresaliente en el que se ha destacado la profesionalidad y el talento mostrado por las artistas.

El acto ha finalizado con la entrega de un obsequio por parte del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, a ambas artistas y la foto protocolaria con diputados y autoridades.

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