Los graduados de FP superior en Extremadura alcanzan una inserción del 64% a los cuatro años

La tasa media de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en el grado superior de formación profesional en el curso 2020-2021 se incrementa en 19,3 puntos porcentuales (pp) en el cuarto año después de graduarse en Extremadura.

En concreto, se pasa de una tasa media del 45,1% en el primer año al 64,4% en el cuarto año. Por sexo, la tasa media de afiliación de las mujeres es menor respecto a la de los hombres en todos los años siendo en el primer año donde se produce una diferencia menor, de modo que en el caso de Extremadura sería de -10,2 puntos porcentuales y a nivel nacional sería de -4,1, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura.

Por grupos de cotización, en el primer año, la mayor proporción corresponde al grupo de Ingenieros y Licenciados, Ingenieros técnicos, Peritos, Ayudantes titulados y no titulados, Jefes Administrativos y de Taller (grupo 01 a 04) que suponen el 20,4%, seguidos por los grupos 07-Auxiliares administrativos con un 19,0%, el 08- Oficiales de primera y de segunda con un 17,5% y 10 y 11 (Peones y trabajadores menores de 18 años), 16,6%.

Por ramas de actividad, los mayores porcentajes de afiliación para los graduados en el segundo año corresponde a la rama Comercio por mayor-por menor y reparación de vehículos (15,4%) seguida de Actividades sanitarias y servicios sociales (9,7%).

INSERCIÓN FP BÁSICA

Por su parte, la tasa media de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en FP Básica en el curso 2020-2021 se incrementa en 35,2 puntos porcentuales en el cuarto año respecto al primer año después de graduarse en Extremadura. De esta forma, se pasa de una tasa media del 14,9% en el primer año al 50,1% en el cuarto año.

Por sexo, la tasa media de afiliación de las mujeres es menor respecto a la de los hombres, en Extremadura la diferencia es más acusada en el segundo año. Por grupos de cotización, en el primer año, hay una mayor proporción de personas graduadas en los grupos 10 y 11 (peones y trabajadores menores de 18 años respectivamente) con un 54,9%, seguido del grupo 8 (oficiales de primera y segunda) con un 17,7%.

Finalmente, la tasa media de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en el grado medio de formación profesional en el curso 2020-2021 se incrementa se incrementa en 30,3 puntos porcentuales en el cuarto año posterior a graduarse en la titulación en Extremadura. Si se compara el cuarto año con el primero se pasa de una tasa media del 30,6% en el primer año al 60,9% en el cuarto año.

Por sexo, la tasa media de afiliación de las mujeres es superior respecto a la de los hombres únicamente en el primer año (0,5 puntos porcentuales) en Extremadura.

Por grupos de cotización, en el primer año, hay una mayor proporción de personas graduadas en el grupo 10 y 11 (peones y trabajadores menores de 18 años) con un 30,7%, seguido del grupo 8 (oficial de primera y segunda) con un 18,6%, los grupos asociados a niveles educativos más altos y con experiencia (grupo 1-4, ingenieros, licenciados, etc. y grupo 5 oficiales administrativos) representan el 11,3%.

Por ramas de actividad, los mayores porcentajes de afiliación para los graduados en el segundo año corresponde a la rama Comercio por mayor-por menor reparación vehículo motor y motocicleta (17,8%) seguida de Actividades sanitarias y servicios sociales (16,9%).