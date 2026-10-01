El GPP asegura que Extremadura puede perder “inversiones millonarias” en centros de datos si el Gobierno no rebaja sus exigencias

Un grupo de diputados del Grupo Parlamentario Popular y miembros de la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura ha visitado este miércoles el nuevo edificio del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), en Cáceres.

El portavoz de Industria, Energía, Ciencia y Territorio del GPP, Hipólito Pacheco, ha destacado que “el CIIAE es uno de los proyectos prioritarios de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola”, y ha subrayado que “demuestra la capacidad de la región para atraer y retener talento”.

Pacheco ha recordado que, cuando el actual Gobierno autonómico llegó a la Junta, en el verano de 2023, las obras se encontraban paralizadas y la empresa constructora las había abandonado. Tras las gestiones realizadas, el edificio fue recepcionado en abril de 2026.

El portavoz del GPP ha explicado que el centro cuenta con 104 puestos de trabajo, la mayoría de ellos vinculados a la investigación, y con profesionales de 27 nacionalidades. Asimismo, ha señalado que el proyecto se desarrolla mediante la colaboración entre el Ministerio de Educación, que aporta el 60 por ciento de la financiación, y la Junta de Extremadura, que aporta el 40 por ciento restante.

En este contexto, Hipólito Pacheco ha contrapuesto el avance del CIIAE con el real decreto aprobado en agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar el desarrollo de los centros de datos.

El portavoz popular ha advertido de que “las exigencias en materia de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de soberanía digital, pueden poner en riesgo inversiones millonarias” ya implantadas o pendientes de instalarse en Extremadura.

El GPP ha defendido que “la región reúne condiciones extraordinarias para acoger estos proyectos”, como la disponibilidad de suelo, la producción de energía renovable y la capacidad para generar y atraer talento. Por ello, ha reclamado al Gobierno central que “revise los requisitos y evite su aplicación retroactiva”.

“Los centros de datos no son proyectos de futuro, son proyectos de presente”, ha señalado Pacheco, quien ha advertido de que, si se limita su implantación en España y especialmente en Extremadura, las inversiones y el empleo podrían trasladarse a otros países próximos, como Portugal.

El portavoz del GPP se ha preguntado “qué tiene Pedro Sánchez contra Extremadura” para que la región pueda perder esta oportunidad estratégica y ha asegurado que la presidenta “María Guardiola defenderá los intereses de la comunidad autónoma, como ya hizo con la continuidad de la central nuclear de Almaraz”.

Por último, Pacheco ha informado de que el edificio del CIIAE está terminado y que se está trabajando en el traslado de los investigadores y del material necesario para completar su puesta en funcionamiento. “La Junta de Extremadura mantiene, además, contactos con el Ministerio de Educación para que la inauguración se produzca cuanto antes y el centro pueda operar al cien por cien”, ha concluido el portavoz.