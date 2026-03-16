González Andrade deja la carrera de las Primarias Socialistas y se integra en el proyecto de Sánchez Cotrina

El precandidato a la secretaría general del PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado abierto a sumar "otras sensibilidades" y a "más compañeros" a su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones a su paso por Olivenza, dentro de su ruta por las agrupaciones socialistas extremeñas, donde ha compartido espacio con el alcalde de la localidad, y también precandidato, Manuel José González Andrade.

En el mismo acto, González Andrade ha anunciado que se suma al proyecto de Sánchez Cotrina ante el "clamor de la militancia" que pide que haya consenso dentro de la formación socialista extremeña.

El alcalde de Olivenza, y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), también ha remarcado que este acuerdo está abierto al resto de precandidaturas y ha hecho un llamamiento a sumar fuerzas "para volver a ilusionar a la militancia y recuperar la confianza de la ciudadanía extremeña".

Por su parte, Sánchez Cotrina ha subrayado la importancia de "celebrar" este primer acto conjunto en Olivenza junto a González Andrade, a quien ha reconocido su "generosidad y responsabilidad política" por apostar por un proyecto compartido.

Así, el precandidato ha avanzado que con este acuerdo se quiere mandar un mensaje "contundente de unidad" y de "volver a ilusionar a la militancia y a la ciudadanía".

"Estamos unidos porque creemos en un partido que vuelva a ilusionar a la gente para volver a ser Extremadura", ha puntualizado, asegurando que el PSOE debe volver a ser un "referente progresista" en Extremadura y recuperar su conexión con la sociedad.

Sobre su proyecto de precandidatura, Sánchez Cotrina ha insistido en que nace con "vocación de sumar" y de seguir dialogando con "otras sensibilidades" dentro del PSOE extremeño. "No vamos a quedarnos aquí. Hay más compañeros y compañeras a los que queremos sumar a este proyecto", ha agregado el precandidato.