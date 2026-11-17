La Junta de Extremadura aprobará este martes en Consejo de Gobierno destinar casi 8 millones de euros a reparar los daños sufridos por 75 instalaciones del Plan Infoex. En concreto, serán objeto de actuación 41 bases y 32 puestos de vigilancia, además del aeródromo de la Junta de Extremadura en Mirabel (en Monfragüe) y el taller mecánico de Helechosa de los Montes.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, explica que "los trabajos permitirán afrontar obras de reparación y adecuación, recuperando el pleno uso de unos edificios que dan servicio al personal del Infoex en todo el territorio regional, tanto en las labores de extinción como en las de prevención que se están ejecutando en estas semanas, una vez iniciada la época de peligro bajo el pasado 16 de octubre".

La inversión aprobada por el Consejo de Gobierno, que se enmarca en los fondos para los daños por las borrascas del pasado febrero, "permitirá -añade Bautista- alargar la vida útil de esos edificios, prevenir nuevos deterioros en el futuro y mejorar la seguridad de las personas que trabajan en ellos".

En este sentido, hay que recordar que los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año 2027 contemplan otros 5 millones para reforma y modernización de centros de trabajo del Plan Infoex.