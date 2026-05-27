El Gobierno destina 4,2 millones de euros a Extremadura para Atención Primaria y Comunitaria

• El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado hoy la propuesta de distribución territorial total de 172,4 millones de euros para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

• El 50% de los fondos se asigna por variables objetivas, el otro 50% está condicionado al cumplimiento de cuatro hitos relacionados con el empleo público, puestos de difícil cobertura, enfermeras especialistas y estabilidad de unidades docentes, requisitos que

todas las CCAA han cumplido para 2026.

• Entre las acciones específicas a financiar destacan la optimización de procesos administrativos, el impulso de la Inteligencia Artificial para transcripción en consulta, la renovación de equipamiento clínico y el refuerzo de la capacidad diagnóstica, especialmente en

infecciones de transmisión sexual.