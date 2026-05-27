SALUD

El Gobierno destina 1,3 millones de euros a Extremadura a para salud bucodental

El Consejo de Ministros autoriza la distribución a las autonomías de 60 millones de euros para ampliar la cartera de salud bucodental.

Redacción

Extremadura |

La salud bucodental en la farmacia
La salud bucodental en la farmacia | nova

El plan refuerza la equidad en el acceso a las prestaciones bucodentales, con especial atención a población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.

• En el último año, la cobertura de atención bucodental ha alcanzado el 30,4% en población infantojuvenil y el 25% en mujeres embarazadas, mientras que la incorporación de mayores de 65 años ya registra una cobertura inicial cercana al 3%.

• Las comunidades autónomas e INGESA deberán ejecutar los fondos hasta 2028 y remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa.

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