El Gobierno concede a Extremadura alrededor de cinco millones para proyectos de I+D en cooperación regional

Extremadura ha recibido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), un total de 5,5 millones para financiar proyectos de I+D en cooperación regional para tecnologías digitales, limpias y biotecnología, lo que representa el 3,7% del total de inversión del programa.

La resolución de la convocatoria 'Innterconecta STEP' ha publicado la distribución de dichos fondos que, para todo el país, ascienden a 146,9 millones para 100 iniciativas. Con estas ayudas se movilizarán 231,5 millones y participarán 388 entidades, de las que un 64,7% son pymes; además, un 9,8% de estas pymes actúan como líderes de consorcio, ha informado el CDTI en un comunicado.

Andalucía lidera la colaboración territorial, con entidades que han cooperado con las ocho comunidades participantes. Le siguen Galicia y la Comunidad Valenciana, con colaboración en siete comunidades cada una, y Murcia, en cuarta posición, con seis. El resto de las comunidades registran niveles de colaboración más reducidos.

Las tecnologías digitales, incluidas las vinculadas al Programa Estratégico de la Década Digital, representan el 62,1% de los proyectos y el 65,3% de la subvención concedida. Le siguen la biotecnología, como vector transversal para salud, industria y resiliencia, con el 21,6% de los proyectos, y las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, alineadas con la orientación hacia una industria de cero emisiones netas, con el 16,2% restante.

En cuanto a captación de fondos, Andalucía es la comunidad que recibe mayor subvención, un 34,4% sobre el total de los 146,8 millones de euros. Por detrás, se encuentran Galicia (22%) y la Comunidad Valenciana (20%). Extremadura es la región que menos recibe, con un 3,73% sobre el total.