“Un gesto muy sencillo salva vidas”, Diputación de Cáceres se suma al llamamiento para donar médula ósea

“Diego es la imagen, en este caso, pero son muchas las personas, muchas, que están a la espera de encontrar un donante de médula ósea que pueda salvar su vida”. Es este mensaje que lanza el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, el que el domingo 9 de agosto se va a escuchar en esta localidad, donde la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, ADMO, y la Asociación Cultural de moteros Mérida Custom, con la colaboración de la Diputación de Cáceres, celebrarán una reunión para sensibilizar a la población y visibilizar la urgencia e importancia de la donación de médula ósea. Es en Alcuéscar donde reside Diego, el niño de 5 años que espera un donante, y es “reflejo de muchas otras personas que lo esperan en todo el mundo”, ha reiterado Vasco.

Esta campaña informativa se ha presentado este jueves en la Diputación de Cáceres, y en ella la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación, Esther Gutiérrez, ha recordado que “un gesto muy sencillo salva vidas, por lo que hay que insistir en la información y la sensibilización”.

Con actos como este, ha incidido Gutiérrez, “podemos lograr extender el mensaje, crear conciencia y sumar nuevos donantes, haciendo que el banco de donantes crezca, porque no olvidemos que nunca se sabe qué necesidad tendremos, de quién dependerá nuestras vidas o qué vidas dependerán de nosotros”.

Así, a lo largo de toda la jornada del 9 de agosto, ADMO desplegará todo un equipo de técnicos en mesas informativas para “explicar, aclarar dudas y aumentar la cadena solidaria que se ha ido creando en los casi 30 años que cumple esta asociación”. Ha sido la técnica de ADMO Iluminada Blázquez la que ha destallado que, en los 29 años de vida de la asociación, “hemos conseguido tener más de 22.000 personas extremeñas registradas como posibles donantes, hemos visibilizado, hemos informado y hemos acompañado a los que han querido donar”. Una cadena solidaria “que ha sido gracias también a la implicación de instituciones como la Diputación de Cáceres, que nos apoya desde siempre, gracias a profesionales sanitarios y gracias a tantas personas que de manera altruista han dedicado su tiempo”.

Por su parte, Manuel Balsera, presidente de Mérida Custom ha hecho un llamamiento a la participación en esta jornada. “Moteros y moteras, gente de la comarca, de los pueblos, toda persona que quiera colaborar con su presencia, que se acerque porque este encuentro puede servir para un futuro, conocer el sistema, el engranaje que mueve a la donación y a la vida; esa asistencia será un éxito de la sociedad”.