El gasto medio de la vuelta al cole oscila este curso en Extremadura se sitúa en 598 euros, por debajo de la media

El gasto medio de la vuelta al cole en Extremadura oscilará este año entre los 598 por hijo en el caso de centros públicos y los 1.578 euros en los privados, según un informe de previsión de gastos elaborado por la Asociación Española de Consumidores a partir de una encuesta a padres y madres y de un estudio de precios directos en establecimientos.

En ambos casos, el coste que afrontarán las familias extremeñas se sitúa por debajo de la media nacional, que será de 635 y los 1.849 euros por hijo en centros públicos y privados, respectivamente.

Según el estudio, en los colegios públicos la cifra se situará alrededor de los 635 euros, en los concertados en 733 euros y en los privados ascenderá a 1.849 euros, incluyendo en este último caso la matrícula.

En los centros públicos, el reparto incluye 95 euros en comedor, 100 euros en transporte, 210 euros en uniforme, 130 euros en material escolar y 100 euros en otros gastos, sin coste en libros ni matrícula.

En los concertados, las partidas son de 160 euros en comedor, 105 euros en transporte, 228 euros en uniforme, 140 euros en material escolar y 100 euros en otros gastos, tampoco con coste en libros ni matrícula.

Por su parte, en privados el desglose incluye 190 euros en comedor, 140 euros en transporte, 295 euros en uniforme, 358 euros en libros, 210 euros en material escolar, 556 euros en matrícula y 100 euros en otros gastos.