Fregenal de la Sierra celebra este domingo el Día Internacional del Sol con una observación astronómica especial

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra volverá a convertirse este domingo, 21 de junio, en punto de encuentro para los aficionados a la astronomía con motivo de la celebración del XII Día Internacional del Sol.

La actividad está organizada por el Complejo de Astroturismo Entre Encinas y Estrellas, y tendrá lugar en el Paseo de la Constitución de la lodalidad coincidiendo con el solsticio de verano, y ofrecerá a vecinos y visitantes la oportunidad de observar el Sol de forma segura mediante instrumentación astronómica especializada.

La cita se desarrollará entre las 11,00 y las 13,00 horas y se ha consolidado como una de las actividades divulgativas más emblemáticas del calendario astronómico local cuyo objetivo es "acercar el conocimiento del cielo a la ciudadanía y poner en valor la calidad del firmamento" de Fregenal de la Sierra, reconocido como Destino Turístico Starlight.

Estas actividades se han presentado este jueves en Badajoz por parte del diputado provincial Raúl Jareño; el concejal del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Antonio Bermejo, y la responsable del Complejo de Astroturismo Entre Encinas y Estrellas Uxue Fabo.

Durante dos horas, el equipo de Entre Encinas y Estrellas instalará un telescopio solar especializado que permitirá contemplar de cerca la actividad del sol, observando detalles que resultan invisibles a simple vista y ofreciendo explicaciones divulgativas sobre su funcionamiento y características.

RECOMENDACIONES PARA EL ECLIPSE TOTAL

Como principal novedad de esta edición, la jornada servirá también para preparar a la ciudadanía ante el histórico eclipse total de Sol que podrá observarse el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico sobre el que se ofrecerá información práctica a los asistentes y recomendaciones para una observación segura.

La programación de este domingo se completará con talleres dirigidos al público infantil, diseñados para acercar la astronomía a los más pequeños de una forma lúdica y participativa, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Además, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, se instalarán colchonetas hinchables en el Paseo de la Constitución entre las 10,00 y las 12,00 horas, contribuyendo a crear un ambiente festivo y familiar en torno a la celebración.

La participación en todas las actividades será gratuita y no requerirá inscripción previa, lo que permitirá que todos los interesados puedan acercarse y disfrutar de esta jornada dedicada al conocimiento y la observación del Sol.

Finalmente, el diputado Raúl Jareño ha señalado que el Día Internacional del Sol es "un magnífico ejemplo de cómo la ciencia, el turismo y la educación pueden ir de la mano para ofrecer experiencias únicas", poniendo en valor "uno de los mayores patrimonios" de la provincia, como es el cielo.

Así, ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Badajoz a este tipo de iniciativas que "contribuyen a diversificar la oferta turística de la provincia, generan actividad económica y proyectan una imagen innovadora de nuestros municipios, aprovechando la extraordinaria calidad de unos cielos que debemos proteger y seguir promocionando", ha dicho.