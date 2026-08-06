Fregenal celebra La Noche de las Perseidas en momento de "gran auge" del astroturismo

Fregenal de la Sierra celebrará este domingo la iniciativa 'La Noche de las Perseidas', edición 2026 que coincide con un momento actual “de gran auge” del astroturismo, con distintos proyectos ya en la provincia de Badajoz para aprovechar el crecimiento de este área.

La diputada provincial Francisca Silva ha precisado que esta actividad, que se celebrará desde las 23:00 horas en las inmediaciones del santuario de Nuestra Señora de los Remedios, “es una cita plenamente consolidada” dentro de los eventos de divulgación científica con los que cuenta el verano de la provincia pacense.

Silva ha destacado “los proyectos singulares” que “refuerzan el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales y fijan población en el territorio”, pues inciden en generar actividad en los negocios locales y en impulsar el turismo.

Se trata, ha afirmado, de una apuesta que “apoya y en la que también se embarca” la Diputación provincial.

El concejal de Fregenal de la Sierra Antonio Bermejo ha recordado, a su vez, que esta iniciativa comenzó en 2015 “en una clara apuesta por divulgar la astronomía y por concienciar en relación a la importancia de la preservación de los cielos oscuros”.

En este marco, numerosas empresas locales atenúan ya su iluminación todos los días a partir de las 22:00 horas para minimizar la contaminación lumínica y permitir una mejor observación del firmamento” en la zona, ha ensalzado el edil.

La técnica y guía de interpretación del cielo estrellado de la empresa Entre Encinas y Estrellas (firma organizadora del evento), Uxue Fabo, ha manifestado por su parte que “las condiciones de esta edición serán especialmente idóneas” al no aparecer la Luna en el firmamento, lo que facilitará la visión de las conocidas perseidas, constelaciones, planetas y otros fenómenos celestes.

El evento incluye la instalación de dos telescopios robóticos que permitirán contemplar también el Gran Cúmulo de Hércules o los anillos de Saturno, entre otros.

Fabo ha significado que el turismo astronómico “está en auge”, como demuestran por ejemplo las 4.000 personas que atiende anualmente Entre Encinas y Estrellas, entidad con más de 120 telescopios instalados, controlados remotamente por astrónomos profesionales y aficionados procedentes de 18 países.

“El cielo frexnense -ha agregado- se ve desde todas las partes del mundo”.