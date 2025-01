Foro Nuclear tilda de "barbaridad" que se tenga fecha "fija" de cierre de Almaraz y pide flexibilidad

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha tildado de "barbaridad" que se tenga una fecha "fija" de cierre de la Central Nuclear Almaraz "pase lo que pase", a la vez que ha pedido "flexibilidad" y ha abogado por poner "sentido común".

Según Araluce, hay aspectos dentro del Plan Nacional de Energía y Clima que van con "un cierto retraso", por lo que se pregunta si no sería de "sentido común" contar con "un poco de flexibilidad". "¿Por qué tiene que cerrar en octubre del 27 Almaraz I y en octubre o noviembre del 28 Almaraz II, cuando hay cosas dentro del plan que no están saliendo? Oiga, pues espere un poco, no pasa nada".

"No estamos diciendo que vayamos a funcionar 100 años. Lo que nos parece una barbaridad es que tenga fecha fija de cierre, pase lo que pase. Imagínense que aquí no se hubiera montado ninguna renovable durante este tiempo. ¿También habría que cerrar Almaraz I y II? No, pues lo que decimos es flexibilidad", ha reafirmado, y que "por tanto, estas fechas no sean escritas en granito" de manera tal que se ponga "sentido común".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Badajoz acompañado del secretario general de la Creex, Javier Peinado, antes de mantener ambos colectivos una reunión sobre la Central Nuclear de Almaraz.

El presidente de Foro Nuclear de España ha explicado sobre la reunión que "nos enfrentamos", de acuerdo al Plan Nacional de Energía y Clima, a un cierre de todas las unidades nucleares en España hasta el año 35, empezando en 2027 por Almaraz I y en 2028 Almaraz II, ante lo cual creen que en el país se cuenta con siete que "conforman toda una industria" y que "están funcionando maravillosamente".

"Las centrales nucleares españolas, no es que lo digamos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales, y Almaraz, en concreto, es una de las mejores centrales nucleares del mundo, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de fiabilidad y desde el punto de vista de eficiencia", ha remarcado, para señalar que estas unidades nucleares "funcionan maravillosamente, no emiten CO2, con lo cual están dentro los parámetros de la transición energética" y "si no fuera por el tema impositivo son de lo más eficientes económicamente".

Asimismo, generan "mucho empleo y talento", y están situadas en unas zonas en las que, actualmente, se les acoge "muy bien", y "encima" crean riqueza, empleo, o industrialización, según Araluce, que ha explicado que a sus homólogas "exactamente iguales" por ejemplo en Estados Unidos, que es la referencia de Almaraz, les han dado licencia para operar en dicho país, donde cree que desde el punto de vista técnico y de seguridad "no se la juegan", a 80 años, cuando la tenían para hacerlo a 60 años.

Almaraz en concreto va a cerrar a los 46 años de operación, ha continuado, para preguntarse: "pero si las centrales homólogas del mundo tienen licencia para 80 años, ¿por qué cerramos esta? Yo me pregunto, ¿cuál es la razón? Que me digan cuál es la razón". "La única pega que se puede poner son los desechos radiactivos", ha agregado, pero "están totalmente contabilizados, tienen soluciones técnicas que se aplican en todo el mundo, y encima las centrales nucleares pagan por todo".

Y es que, como ha abundado, "quizás" sea el único sector que sigue la máxima del que "contamina paga", porque paga a Enresa todos los años 630 millones de euros para que se hagan cargo de los desechos radiactivos en el futuro, y "por tanto, el ciudadano no va a tener que pagar nada sobre los residuos radiactivos".

El cierre, ha explicado, significa que se pierde una generación estable de energía que funciona 8.000 horas al año, a la vez que ha remachado que hay un acuerdo por el que se van a cerrar esas centrales pero, desde entonces, han ocurrido "cantidad de cosas" como una crisis energética derivada de la guerra de Ucrania "que ha puesto en peligro energético a toda Europa", ante lo cual esta última ha reaccionado diciendo que va a construir "cantidad de centrales nucleares", mientras España es el único país de toda Europa que, teniéndolas, "decide pararlas todas".

En lo que a competitividad se refiere, ha detallado que en impuestos y tasas están pagando 28 euros el megavatio hora y que, aproximadamente, Almaraz I y II entre impuestos y tasas paga unos 400 millones de euros todos los años. De este modo, ha reafirmado que el mayor gasto que tienen, "sin comparación", son los impuestos y tasas y "mucho más" que el combustible nuclear, que los empleados o los repuestos y que "así es muy difícil continuar".

"Si se tienen unos activos que son fantásticos, que pueden seguir produciendo durante cantidad de años, creando riqueza, y creando riqueza en zonas que son bienvenidas, como es el caso aquí en Extremadura", ha continuado, por qué no se cuida "un poco más" y por qué la quieren "ahogar" a impuestos para cargársela, al hilo de lo cual ha pedido "sentido común".

En relación al cierre de Almaraz y preguntado por si lo ve posible, el presidente de Foro Nuclear ha hecho hincapié en que si no vieran la posibilidad de que se cambiara no estarían "peleando por ello", pero no quieren "dar falsas expectativas", sobre lo cual ha subrayado que el Gobierno de España en este momento dice que "no" y hay una orden ministerial por la cual Almaraz no puede pedir la renovación de la licencia.

"No solamente es que si las empresas quieran o no", ha matizado para añadir que, recientemente, el presidente ejecutivo de Iberdrola, principal dueño de Almaraz, dijo en Davos que las centrales nucleares españolas, "mientras sean como son eficientes y seguras" podrían seguir funcionando y "sería lo más rentable del mundo" y "lo mismo en Endesa", de manera que "las empresas sí quieren" pero "no perdiendo dinero" y que les bajen "algo" los impuestos porque, además de los 630 millones que se pagan a Enresa son 1.000 millones en impuestos todos los años los que pagan las siete unidades nucleares.

Asimismo y preguntado por si hay un punto de no retorno en el que la reversión sea "inviable", ha dicho que desde Foro Nuclear dicen que entre dos y tres años antes de la fecha de cierre habría que tomar la decisión "definitiva" y que temas administrativos de solicitud de licencia, la complejidad que supone la compra de combustible nuclear o la renovación de personal hacen que no pueda decidirse "en el último momento, sino que hay que decirlo con alteración". Así, no hay una fecha fija, pero "si puede ser el primer trimestre, pues mucho mejor y sería todo mucho más suave".

Por su parte, Javier Peinado ha destacado la importancia de esta reunión sobre Almaraz que, para la Creex, "es un problema ahora mismo por las previsiones que hay de cierre" y ante la que quieren que se convierta en una oportunidad, para lo cual buscan "socios y aliados" y "nadie mejor" que la asociación Foro Nuclear, desde donde les va a trasladar la problemática de Almaraz y del conjunto de centrales del país, o su visión de lo que esto puede suponer a la hora de conseguir una sostenibilidad y un mantenimiento de unas potencias eléctricas que "son necesarias" cuando "a veces" con las renovables "no son suficientes para cuando hay puntas de demanda".

También quieren saber todo lo que atañe a la fiscalidad o a las inversiones necesarias para mantener este tipo de infraestructuras "con la seguridad que se exige, y todo lo que aportan también en el territorio" para que, con todos los datos, los órganos de gobierno de la Creex puedan tomar una posición ante el actual debate social e "intentar reclamar, exigir, pero con datos y con sentido y razones y causas que lo justifiquen, el por qué debe de seguirse manteniendo la producción energética de la central de Almaraz" sobre cuyo cierre admite que "es obvio que no va a ser bueno".