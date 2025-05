VIVIENDA

Extremadura sacará en junio la convocatoria para el Bono Alquiler Joven, con 6 millones

A comienzos de enero, la Junta de Extremadura anunció que no se había podido sacar antes de final de año porque hasta diciembre no se había recibido por parte del Gobierno central la anualidad de 2024 y no se podía abrir la convocatoria hasta que no estuvise el presupuesto de 2025 aprobado y abierto.

Redacción