Firmado el calendario laboral de construcción que fija 1.736 horas anuales y 21 festivos

CCOO ha firmado los calendarios laborales del sector de la Construcción y Derivados del Cemento de las provincias de Badajoz y Cáceres correspondientes al año 2006, un acuerdo que fija en 1.736 horas el cómputo anual de la jornada laboral y garantiza para los trabajadores 12 festivos nacionales, dos festivos locales y siete festivos de convenio.

Además, se mantiene la reducción de una hora de la jornada laboral diaria entre el 14 de julio y el 14 de agosto, ambos días incluidos, facilitando así la jornada intensiva con el fin de evitar los riesgos de salud que provoca el exceso de calor para los trabajadores durante esas jornadas, según recoge en nota de prensa.

En cualquier caso, desde CCOO del Hábitat de Extremadura se seguirá trabajando y reivindicando para que se implante de manera generalizada la jornada continuada en todas las empresas del sector y se amplíe el periodo de reducción horaria.

La extensión de este modelo permitiría mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, además de constituir un elemento de atracción para jóvenes y nuevos profesionales, en un sector que arrastra "un importante déficit de mano de obra".

El proceso de negociación entre organizaciones sindicales y patronal de estos calendarios laborales ha sido largo, pero desde el sindicato se valora el resultado final.