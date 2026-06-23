La firma de hipotecas en Extremadura desciende casi un 10% tras empeorar su evolución interanual en abril

La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura desciende un 9,9% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 658 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 13,8%. De esta forma, en Extremadura se prestaron 66,08 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 4,85% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 14,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 877 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 92,82 millones de euros. De ellas, 57 fueron sobre fincas rústicas y 820 sobre urbanas.

De las 820 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Extremadura, 658 fueron sobre viviendas; 8 en solares y 154 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 17 y en 48 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 124 hipotecas con cambios en sus condiciones, 59 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 900 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 673 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 132 a urbanas y 11 sobre solares.