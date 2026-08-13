La Filmoteca de Extremadura proyecta este jueves en Salorino 'Calle Málaga' en el marco del Festival Periferias

La Filmoteca de Extremadura programa este jueves, 13 de agosto, a las 22,30 horas, la película 'Calle Málaga', de la directora hispano-marroquí Maryam Touzani, en la Plaza de la Iglesia de San Ildefonso de Salorino (Cáceres).

La actividad forma parte del programa 'El Cine del Verano' de la Filmoteca que incluye en el marco del Festival Internacional de Cine(ma) Periferias, certamen que desarrolla su programación a ambos lados de la Raya.

La sesión será presentada por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y la directora del Festival Internacional de Cine(ma) Periferias, Paula Duque, lo que refuerza esta iniciativa y su apuesta común por descentralizar la oferta cinematográfica y acercarla al medio rural.

La elección de Salorino tiene además una "especial significación" para la Filmoteca, ya que la localidad forma parte de su red de salas mensuales, en las que se programa una película cada mes a lo largo del año.

Esta presencia estable permite extender la actividad de la Filmoteca más allá de sus salas principales y garantizar el acceso a una programación cinematográfica de calidad en municipios del medio rural.

La proyección en Periferias permite ahora sumar a esta programación habitual una proyección especial de verano en un espacio abierto y emblemático de la localidad, ha destacado la Filmoteca de Extremadura en nota de prensa.