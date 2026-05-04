La Filmoteca de Extremadura programa ocho ciclos y trece películas para el mes de mayo en sus distintas sedes

La Filmoteca de Extremadura ha programado para este mes de mayo ocho ciclos que reúnen un total de trece películas de distintas procedencias y estilos. La programación combina estrenos recientes, cine de festivales, clásicos y propuestas educativas, consolidando el compromiso de la Filmoteca con la alfabetización cinematográfica.

Destaca el ciclo 'Cine en el WOMAD 2026', en colaboración con el festival cacereño, que incluye los títulos 'DJ Ahmet', del macedonio Georgi M. Unkovski, y 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta, un documental que aborda la memoria y el legado artístico de Antonio Flores.

Con motivo del Día Mundial de la Lengua Portuguesa, la Filmoteca dedica un espacio al cine en portugués, con la proyección de 'La sábana y la montaña', de Paulo Carneiro, una obra comprometida socialmente que retrata la resistencia de una comunidad frente a un proyecto minero en el norte de Portugal.

El ciclo `Foco Festivales' reúne algunas de las propuestas más destacadas del circuito internacional, como 'Pillion' (Harry Lighton), 'Sorry, Baby' (Eva Victor) y el reestreno del aclamado filme de animación 'Your Name', de Makoto Shinkai.

La programación incluye también el ciclo 'Clásicos de la Filmoteca', con la proyección de Stalker, de Andrei Tarkovsky, considerada una de las obras fundamentales del cine del siglo XX, así como el ciclo 'La Familia', que explora los vínculos familiares a través de títulos como 'Una hija en Tokio' y 'Si pudiera, te daría una patada'.

El cine nacional tiene su espacio con 'Cine Español', que presenta 'Tres adioses', la nueva película de Isabel Coixet, mientras que 'El ciclo de la luna', en el marco de Plena Moon en Cáceres, ofrece 'Blue Moon', de Richard Linklater.

En el ámbito educativo, FilmoEduca continúa su labor de alfabetización audiovisual con propuestas dirigidas a distintos niveles educativos, como 'Salvajes', para Primaria, y 'El gran dictador', de Charles Chaplin, para alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Además, la iniciativa 'La Filmoteca en los Hospitales' seguirá acercando el cine a centros hospitalarios de Extremadura, con proyecciones adaptadas tanto a público infantil como adulto, reforzando su dimensión social e inclusiva.

La programación se desarrollará en las sedes habituales de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, así como en distintas localidades de la región dentro del circuito de sedes mensuales, ampliando el acceso a la cultura cinematográfica en todo el territorio.

Con esta propuesta, la Filmoteca de Extremadura convierte el mes de mayo en una oportunidad para disfrutar del cine en todas sus formas, acercándolo a públicos diversos y reforzando su papel como herramienta cultural, educativa e inclusiva.