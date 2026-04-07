La Filmoteca de Extremadura programa 15 películas en seis ciclos durante el mes de abril en sus cuatro sedes

La Filmoteca de Extremadura ha programado para el mes de abril seis ciclos con 15 películas en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

La propuesta combina cine internacional, europeo y español, la recuperación de clásicos y el impulso al cine realizado en la región.

La programación abarca distintos géneros, estilos y públicos. Entre los contenidos más destacados se encuentra el ciclo 'Foco Festivales', que reúne títulos como 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes; 'A Magnificent Life', de Sylvain Chomet; 'Águilas de El Cairo', de Tarik Saleh; 'Yo te creo,' de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys; y 'La buena letra', de Celia Rico.

El ciclo Comedia Dramática propone una combinación de humor y emoción a través de títulos como 'El último vikingo', de Anders Thomas Jensen; 'Rental Family', de Hikari; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo; y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, abordando temáticas como la familia, la memoria, la identidad o la superación.

Asimismo, el ciclo Premios LUX del Cine Europeo, desarrollado en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, acercará al público películas como 'Un simple accidente', de Jafar Panahi; y 'Christy', de Brendan Canty, reforzando el vínculo con el cine europeo contemporáneo y promoviendo la participación del público en la votación del Premio del Público LUX.

La recuperación del patrimonio cinematográfico tendrá su espacio en el ciclo Clásicos de la Filmoteca, que incluye la proyección de 'Léolo', de Jean-Claude Lauzon, considerada una obra de culto del cine de autor y referente del cine de los años noventa, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Uno de los hitos de la programación será el ciclo 'Una de las nuestras', con el estreno mundial de 'El conseguidor', segundo largometraje del director extremeño Rodrigo Rivas, producido íntegramente en Extremadura por Derivas Films. La proyección contará con la presencia del equipo de la película en un encuentro con el público.

La vertiente educativa continúa con el programa FilmoEduca, dirigido a centros escolares y asociaciones, que incluye títulos como 'Little Amélie' para alumnado de Infantil y Primaria, y 'El nombre de la rosa' para Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, consolidando el uso del cine como herramienta pedagógica y de inclusión.

Además, la programación se extenderá a otras localidades a través de las sedes mensuales, con proyecciones como 'El último vikingo' en municipios como Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Almendralejo o Villanueva de la Serena, ampliando el acceso a la cultura cinematográfica en el territorio.