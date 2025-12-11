La Filmoteca de Extremadura llevará 13 proyecciones a 9 hospitales de la región entre el 10 y el 19 de diciembre

La Filmoteca de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud (SES) han puesto en marcha el proyecto 'Filmoteca en los Hospitales', una iniciativa desarrollada por primera vez durante las navidades de 2023-2024 y que ahora se consolida gracias al convenio suscrito entre ambas instituciones.

Así, entre los días 10 y 19 de diciembre, el programa llevará 13 proyecciones a 9 hospitales públicos de la región con el objetivo de acercar la cultura cinematográfica a las personas hospitalizadas y a sus familiares, contribuyendo a la humanización de los espacios sanitarios.

El proyecto se desplegará en hospitales de la red pública del SES en Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Don Benito, Villanueva, Zafra y Llerena.

En los hospitales de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia la actividad incluirá sesiones dobles, combinando una proyección general con otra dirigida específicamente a la Planta de Pediatría, con el fin de garantizar que también los menores ingresados puedan disfrutar de esta propuesta cultural adaptada a su entorno.

Para asegurar la mejor experiencia posible, la Filmoteca de Extremadura aportará en todas las proyecciones recursos técnicos profesionales (proyector, sistema de sonido y pantalla cinematográfica), ajustados a las necesidades de cada espacio hospitalario.

De este modo, pacientes y familiares podrán acceder a una exhibición con altos estándares de calidad, comparable a la de una sala de cine convencional, favoreciendo la vivencia del cine como un tiempo de "respiro, compañía y evasión durante la hospitalización", ha destacado la Junta en nota de prensa.

PROGRAMACIÓN PARA PÚBLICO DIVERSO

La selección cinematográfica se ha diseñado atendiendo a públicos diversos y ofrece títulos que acompañan al espectador y contribuyen al bienestar emocional.

El programa incluye 'Cónclave', de Edward Berger, en el Hospital de Navalmoral de la Mata el 10 de diciembre y en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz el 11 de diciembre.

En el Hospital de Zafra el 12 de diciembre y en el Hospital de Coria el 19 de diciembre se proyectará 'Por todo lo alto' de Emmanuel Courcol, mientras que 'Votemos', de Santiago Requejo, se podrá ver en el Hospital Don Benito-Villanueva el 15 de diciembre y en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres el 17 de diciembre.

'Delicioso', de Éric Besnard, se proyectará en el Hospital de Mérida el 16 de diciembre y en el Hospital de Plasencia el 18 de diciembre.

Para las Plantas de Pediatría se proyectará 'Zog y los doctores voladores', de Sean Mullen, en el Hospital Materno Infantil de Badajoz el 11 de diciembre, en el Hospital de Mérida el 16 de diciembre, en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres el 17 de diciembre y en el Hospital de Plasencia el 18 de diciembre.

"Con esta iniciativa, la Filmoteca de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud reafirman su compromiso con la humanización de los entornos sanitarios y con el acceso universal a la cultura, impulsando el cine como herramienta para mejorar el bienestar emocional de pacientes y familias en los hospitales de la región", ha subrayado el Ejecutivo regional.