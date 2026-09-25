La FIG de Zafra y 573 Tradicional de San Miguel contará con unas 2.000 cabezas de ganado y más de 330 expositores

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y 573 Tradicional de San Miguel afronta una nueva edición consolidada como uno de los grandes acontecimientos ganaderos y comerciales del otoño extremeño. El certamen, que se desarrollará del 1 al 6 de octubre, contará con unas 2.000 cabezas de ganado y más de 330 expositores comerciales, además de un amplio programa de concursos, jornadas técnicas, subastas, degustaciones y otras actividades dirigidas a todo tipo de público.

El alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández, ha destacado durante la presentación la trayectoria histórica de una feria que sigue concitando un gran interés a nivel nacional e internacional. Esta edición, además, será muy especial, ya que se conmemoran los 60 años de la primera Feria Regional del Campo Extremeño, celebrada en 1966 y que supuso, según ha explicado, “un antes y un después en la Feria de Zafra”.

También ha subrayado que la apuesta de la organización no es incrementar el número de animales, sino “priorizar la calidad”, reforzando el papel de la feria como principal escaparate de la ganadería extensiva extremeña.

En materia de inversiones ha señalado la concesión de 1,5 millones de euros del programa EDIL, cuya gestión corresponde a la Diputación de Badajoz, para acometer mejoras en las instalaciones del recinto ferial, entre ellas la reforma de las naves y actuaciones de iluminación. A ello se suman 200.000 euros de la Junta de Extremadura para el asfaltado del sector de exposición de maquinaria agrícola, entre otras inversiones y actuaciones que se llevarán a cabo en futuras ediciones.

El presidente también ha indicado como uno de los principales retos de futuro la elaboración de un estudio estratégico de la feria, que analice sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y permita compararla con otros certámenes nacionales e internacionales. En esta línea, se plantea la creación de una figura de director general de la feria, con un perfil especializado en gestión, promoción comercial e internacionalización.

Tras animar a ganaderos, expositores, visitantes y medios de comunicación a participar en esta nueva edición, ha avanzado que el acto inaugural, que será el día 1 de octubre, contará con el respaldo institucional de la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña Bernal, y el consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Juan José García, entre otras personalidades. Durante la feria, está prevista también la visita de representantes de la Feria de Aquitania (Francia).

Por su parte, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha destacado la elevada participación ganadera de esta edición, con las naves prácticamente completas y unas 2.000 cabezas de ganado: 1.100 ovinos, 100 porcinos, 120 caprinos, 100 caballos de pura raza y una importante representación de vacuno, con especial presencia de las razas Berrenda, Retinta, Avileña o Limusín, entre otras. También ha apuntado que estará presente el asno andaluz, una raza en peligro de extinción, así como una raza portuguesa que nunca había participado anteriormente en la feria: la Churra del Algarve (Portugal).

Respecto a las jornadas técnicas previstas, el comisario se ha mostrado satisfecho con el programa. Especialmente ha subrayado la dedicada a la peste porcina africana, una de las principales preocupaciones del sector porcino, con especial atención a la sanidad y la bioseguridad de las explotaciones. También ha puesto el foco en el incremento de las degustaciones de productos ganaderos que se realizarán durante la feria para acercar al público el origen de los alimentos: “Creo que este aspecto es muy interesante enseñárselo a la sociedad y la Feria de Zafra es el sitio ideal para hacerlo”, ha señalado.

Por último, ha resaltado la elevada demanda existente entre ganaderos y asociaciones para participar en el certamen, señalando que la Feria de Zafra “goza de muy buena salud”, manteniendo la ciudad como punto de encuentro para el sector y como uno de los grandes acontecimientos del calendario ferial extremeño.