La Fiesta de la Tenca llega el 22 de agosto a Mata de Alcántara con degustaciones y conciertos

La Fiesta de la Tenca, evento declarado de Interés Turístico de Extremadura desde 1991, vuelve el sábado 22 de agosto a Mata de Alcántara (Cáceres), una de las quince localidades que componen la Mancomunidad Tajo-Salor y que ha hecho de este pez autóctono una seña de identidad de la comarca.

La festividad incluye la degustación de cientos de raciones y un amplio programa de actividades que concluirán con el concierto del grupo Agencia Tributaria, una banda de Malpartida de Cáceres que propone tributos de míticos rockeros.

Este año se cumple la trigésimo octava edición de esta cita que aúna gastronomía, turismo y convivencia ciudadana, cuya programación comenzará el viernes, 21 de agosto, con la entrega de las Tencas de Oro 2026. El escenario elegido para el acto institucional es el recinto turístico de la ermita de San Lorenzo, donde a las 21,00 horas está prevista la entrega de los galardones con la asistencia de autoridades en un acto presentado por Sara Rodríguez y que contara con la actuación del dúo musical Sonata.

Desde el mismo entorno de la ermita y esa misma noche, a las 23,00 horas, se celebrará una actividad denominada 'Entre tencas y lluvia de estrellas' pensada para contemplar el cielo y disfrutar de la esfera celeste sin contaminación lumínica.

CONCURSO DE PESCA Y DEGUSTACIÓN

Ya el sábado, 22 de agosto, tendrá lugar la jornada central de esta fiesta itinerante que cada año se celebra en uno de los municipios de la zona. El día comenzará con el concurso de pesca, a partir de las 7,00 horas en el embalse de La Laguna.

Después, la programación se desarrollará en diferentes espacios de la localidad con un mercado de productos gastronómicos y artesanales, a las 12,00 horas en la Plaza de España. Para los más pequeños, la Plaza de la Constitución acogerá actividades infantiles con juegos tradicionales y acuáticos para combatir el posible calor veraniego.

La nota folclórica la pondrá un pasacalles en la Plaza de España en el que participarán varios grupos de la zona y, a partir de las 12,30 horas, comenzarán las propuestas gastronómicas con la celebración de GastroTenca, con la elaboración en directo de tapas y degustación de tencas.

No faltará el concurso de cocina cuyos platos deben estar elaborados con tencas como ingrediente principal y una actividad titulada 'Degusta Tenca' que propone diversas elaboraciones. También habrá un hueco para la historia con la ambientación de Equinoccio y la Reconquista de Mata de Alcántara, y la creatividad llegará de la mano del caricaturista El Peneque que elaborará retratos 'in situ' a los que se acerquen a disfrutar de esta fiesta que tiene a este pez como nexo de unión de la mancomunidad.

A lo largo del sábado la música cobrará un especial protagonismo con actuaciones de diferentes grupos de pueblos de la zona, y ya por la tarde-noche (21,00 horas), se abrirá una segunda remesa de degustación de tencas para dar paso a los conciertos en la Plaza de la Constitución. A las 22,00 horas será el turno de Alkonetara Folk, y a las 23,30 horas, la noche cerrará con la banda Agencia Tributaria, de Malpartida de Cáceres, que propone un tributo de grupos de pop-rock.

La trigésimo octava edición de la Fiesta de la Tenca está organizada por la Mancomunidad Tajo-Salor, con la colaboración del Grupo de Acción Local TAGUS, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mata de Alcántara, entre otros.