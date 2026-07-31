El Festival de los Pueblos del Mundo de Extremadura recala en cuatro municipios pacenses de la mano de la Diputación

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Identidad Cultural, patrocina la llegada del 39º Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura a cuatro municipios de la provincia, como son La Coronada, Villanueva del Fresno, Palomas y Alconchel que se incorporan así al recorrido de una de las citas culturales más consolidadas del verano extremeño.

La programación, respaldada por la institución provincial, comenzará este viernes día 31 en La Coronada, con la actuación de una formación procedente de Chile, mientras que el folclore chileno llegará también a Villanueva del Fresno el jueves 6 de agosto.

Finalmente, el lunes 10 de agosto, el festival visitará Palomas, con el Conjunto Folklórico Nacional 'Etnos', de Macedonia del Norte, y Alconchel, con el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y el conjunto 'Son Lince', de México.

Con estas cuatro actuaciones, la Diputación de Badajoz contribuye a que una programación internacional "de primer nivel" alcance también a las localidades del medio rural.

De este modo, se trata de garantizar que el lugar de residencia no determine las posibilidades de acceder a la cultura y de ofrecer a los ayuntamientos herramientas para enriquecer sus programaciones, atraer visitantes y generar espacios de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.

La institución provincial ha explicado en nota de prensa que siempre ha considerado que el folclore constituye "un lenguaje capaz de atravesar fronteras sin renunciar a las raíces".

"Cada danza, melodía, traje o instrumento conserva una parte de la historia de su pueblo y permite reconocer, desde la diversidad, aquello que comparten comunidades alejadas por miles de kilómetros", ha agregado.

La presencia de agrupaciones internacionales en los municipios pacenses ofrece, además, una oportunidad para mirar las tradiciones propias "con nuevos ojos", dado que conocer el patrimonio cultural de otros lugares ayuda a comprender el valor del heredado en Extremadura y la necesidad de protegerlo, practicarlo y transmitirlo a las generaciones más jóvenes.

Chile estará representado en esta edición por la Compañía Folklórica-Banda 'Renacer' y el Ballet Folklórico 'Alma Chilena'.

La primera recupera ritmos y danzas del norte del país, especialmente los vinculados a la festividad de la Virgen del Carmen de La Tirana, mediante una propuesta que combina instrumentos de viento, percusión, baile, trajes y máscaras tradicionales.

'Alma Chilena', por su parte, cuenta con una extensa trayectoria dedicada a difundir el folclore chileno y latinoamericano dentro y fuera de sus fronteras.

Desde México, llegará el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya, fundado en 1974 y reconocido por su labor de conservación y difusión de la danza tradicional mexicana.

Asimismo, compartirá escenario con 'Son Lince', conjunto de música en directo cuyo repertorio abarca expresiones como el son jarocho, el son huasteco, la música norteña o la tradición del mariachi.

A su vez, el Conjunto Folklórico Nacional 'Etnos' mostrará en Palomas la riqueza cultural de Macedonia del Norte y la confluencia de influencias europeas y orientales que caracteriza sus danzas, músicas y polifonías.

La diputación pacense ha concluido que su apoyo a esta nueva edición reafirma su compromiso con una cultura "descentralizada, accesible y ligada al territorio", al tiempo que reconoce el trabajo continuado de la Federación Extremeña de Folklore para conservar las tradiciones y convertirlas en un puente entre pueblos y generaciones.