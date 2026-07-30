El Festival de Mérida consolida su compromiso con una cultura accesible para todos los públicos

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado hoy el conjunto de medidas de accesibilidad a la comunicación que pone en marcha durante su 72.ª edición con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la programación en igualdad de condiciones. Un año más, estas actuaciones cuentan con el respaldo de Fundación CB y reafirman la apuesta del certamen por una cultura cada vez más accesible, inclusiva y participativa.

En la presentación han participado la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua; la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo; el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; el director general de Fundación CB, Iván Manzano Pajares; y el técnico de accesibilidad de la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura, gestionada por FEDAPAS, Raúl Ordóñez Flores.

Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida, ha señalado que la accesibilidad forma parte de la identidad del Festival de Mérida y ha defendido que una cultura verdaderamente inclusiva no solo elimina barreras para el público, sino que también favorece la participación de las personas con discapacidad en la creación artística. En este sentido, ha destacado que servicios como la audiodescripción, el subtitulado, el bucle magnético o las visitas táctiles conviven con iniciativas como la representación de Medea por parte de la compañía Sa Boira, integrada por actores y actrices con ceguera o discapacidad visual, demostrando que "el talento no entiende de barreras" y que la cultura solo cumple plenamente su función cuando puede ser disfrutada, compartida y protagonizada por todos.

Lidia López Paniagua, secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, ha destacado que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida constituye "un hito cultural" que debe servir de ejemplo en materia de accesibilidad, subrayando el compromiso de la Junta de Extremadura con el apoyo a entidades y federaciones especializadas para seguir avanzando hacia una cultura abierta a toda la ciudadanía. En este sentido, ha señalado que la colaboración entre administraciones y entidades resulta fundamental para que todas las personas puedan compartir y disfrutar de la oferta cultural en igualdad de condiciones.

Asimismo, Susana Fajardo, delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, ha afirmado que el Festival de Mérida se ha consolidado como un referente nacional en accesibilidad cultural, no solo por las medidas dirigidas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad sensorial o cognitiva, sino también por integrar la inclusión sobre los propios escenarios. Asimismo, ha puesto en valor la red de colaboración tejida entre el Festival, las administraciones y las entidades especializadas, una alianza que permite que cada año numerosas personas con discapacidad se desplacen hasta Mérida para disfrutar de espectáculos accesibles y de calidad en un entorno patrimonial único.

Por su parte, Iván Manzano Pajares, director general de Fundación CB, ha recordado que Fundación CB lleva apoyando desde 2018 las medidas de accesibilidad del Festival de Mérida, una colaboración que responde al compromiso histórico de la entidad con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ha destacado que el certamen va más allá de la accesibilidad física al garantizar también la accesibilidad a la comunicación mediante recursos como el bucle magnético, la audiodescripción, el subtitulado o las mochilas vibratorias, convirtiéndose, a su juicio, en uno de los festivales más avanzados en esta materia tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, Raúl Ordóñez Flores, técnico de accesibilidad de la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura (FEDAPAS), ha defendido que la accesibilidad a la comunicación "no es un servicio adicional ni un valor añadido, sino un derecho fundamental" que garantiza la participación de todas las personas en la vida cultural. En este sentido, ha agradecido el compromiso del Festival de Mérida y de Fundación CB por impulsar un modelo que permite a cientos de personas con discapacidad disfrutar cada año de la programación gracias a recursos como el subtitulado en directo, la audiodescripción, el bucle magnético, las mochilas vibratorias o los recorridos táctiles. Además, ha subrayado que, tras más de una década de trabajo, el Festival se ha convertido en un referente nacional al que acuden espectadores de distintos puntos de España porque saben que encontrarán unas medidas de accesibilidad plenamente consolidadas.

Durante toda la programación del Festival, el público dispone gratuitamente de diferentes recursos de apoyo a la comunicación dirigidos a personas con discapacidad auditiva y visual. Entre ellos figura el bucle magnético, instalado de forma permanente en una zona habilitada del Teatro Romano para mejorar la audición de las personas usuarias de audífonos o implantes cocleares, así como el subtitulado en directo, que puede seguirse tanto desde las pantallas instaladas junto al escenario como a través de teléfonos móviles o tabletas mediante un código QR.

El Festival ofrece además un servicio de audiodescripción en directo, que permite a las personas ciegas o con discapacidad visual seguir las representaciones mediante receptores individuales que describen en tiempo real la información visual más relevante del espectáculo. A este recurso se suma el Touch Tour (recorrido táctil) una visita previa a la función en la que los asistentes pueden recorrer el escenario, conocer la escenografía y tocar elementos del vestuario antes del comienzo de la representación.

Como complemento a estas medidas, el certamen vuelve a poner a disposición del público mochilas vibratorias, un sistema que transforma la música y los efectos sonoros en vibraciones para facilitar el disfrute de las funciones a personas sordas o con pérdida auditiva. Asimismo, los programas de mano están adaptados a lectura fácil, favoreciendo su comprensión por parte de personas con discapacidad cognitiva y de cualquier persona que necesite una información más clara y accesible.

Las personas interesadas en utilizar cualquiera de estos servicios pueden solicitarlos de forma gratuita a través de la taquilla del Festival o de los teléfonos de atención habilitados para resolver cualquier consulta relacionada con la accesibilidad de las representaciones.

Con estas actuaciones, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa avanzando en su compromiso con la accesibilidad universal, consolidando un modelo de gestión cultural que elimina barreras y garantiza que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de uno de los principales festivales de teatro clásico de Europa. La colaboración de Fundación CB y el trabajo coordinado con las administraciones públicas y las entidades especializadas vuelven a convertir al certamen en un referente nacional en materia de inclusión y acceso a la cultura.