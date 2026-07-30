El Festival Internacional de Ajedrez de Extremadura celebra su sexta edición consolidando a Guareña como referente del ajedrez

La localidad de Guareña acoge durante esta semana una nueva edición del Festival Internacional de Ajedrez de Extremadura, una cita que alcanza ya su sexta edición y que vuelve a reunir competición oficial, formación y promoción del talento joven en un proyecto que sitúa al ajedrez como herramienta de desarrollo deportivo, educativo y turístico.

El festival, que se desarrolla hasta el próximo fin de semana, integra diversas competiciones oficiales de ajedrez clásico, entre ellas pruebas clasificatorias para los Campeonatos de España y torneos que incorporan becas de participación destinadas a facilitar la progresión de jóvenes jugadores. Todo ello dentro de una iniciativa que busca impulsar las nuevas promesas del ajedrez extremeño y atraer a Extremadura un turismo deportivo de calidad, generando actividad económica y proyección para el territorio.

Durante los primeros días del festival se están disputando los tradicionales Cerrados AVAL, competiciones de sistema round robin que reúnen a jugadores de distintos niveles procedentes de España y Portugal. Tras las primeras rondas, el jugador portugués André Belo ocupa el primer puesto de la clasificación provisional, en un torneo caracterizado por la igualdad y el alto nivel competitivo. Entre los participantes destaca también la joven promesa extremeña Celia Heras Rodríguez, junto a otros jugadores representativos del ajedrez de la región.

Paralelamente a la competición, el festival desarrolla un amplio programa de actividades formativas y de promoción del ajedrez durante las mañanas, tanto en Guareña como en diferentes municipios de la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana, acercando esta disciplina a escolares, familias y nuevos aficionados mediante jornadas de iniciación, formación y divulgación.

Como viene siendo habitual, todas las partidas oficiales están siendo retransmitidas en directo a través de las principales plataformas especializadas de ajedrez, complementándose con emisiones de vídeo de la sala de juego mediante los canales oficiales del evento, lo que permite seguir el desarrollo de la competición desde cualquier lugar.

Toda la información actualizada, resultados, retransmisiones y programa del festival puede consultarse en la página oficial https://ajedrezdetorneos.es.

La organización quiere agradecer el respaldo institucional de la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Guareña y los municipios integrantes de la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana, así como la colaboración de las empresas Heuristic Solutions, Inquiba y AJEDREZON, además de las federaciones y entidades colaboradoras que hacen posible el desarrollo de esta nueva edición del Festival Internacional de Ajedrez de Extremadura.