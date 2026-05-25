El festival Horteralia de Cáceres anuncia su cartel por días y supera ya los 3.500 abonos vendidos

El festival Horteralia de Cáceres ha desvelado el cartel por días de su próxima edición, que se celebrará el 23 y 24 de octubre en el Recinto Ferial, y confirma que ya ha superado los 3.500 abonos vendidos.

La organización ha dado a conocer la distribución artística de las dos jornadas, apostando nuevamente por una combinación de música, espectáculo, humor y fiesta que se ha convertido en la seña de identidad del festival.

La jornada inaugural del viernes, 23 de octubre, estará encabezada por Ladilla Rusa, una de las propuestas más irreverentes y celebradas del panorama actual, autores de éxitos como 'Macaulay Culkin' o 'Kitt y los coches del pasado'.

Junto a ellos actuarán El Gato con Jotas, La Perra y El Cari, el referente del pop electrónico Amatria y los DJs de Neoverbeneo, encargados de mantener el ritmo de la fiesta hasta el cierre de la jornada.

El sábado, 24 de octubre, será el turno de uno de los días más multitudinarios del festival, liderado por Camela, auténticos iconos de la música popular española con himnos como 'Cuando zarpa el amor' o 'Lágrimas de amor'.

La jornada contará también con la presencia de la cantante internacional Patricia Manterola, conocida por temas como 'Que el ritmo no pare'; los representantes de España en Eurovisión 2023 con el hit 'Zorra', Nebulossa, la Orquesta Nueva Línea, impulsores del éxito viral 'Un beso'; Los Ihnumanos, Los Desgraciaus, responsables del tema 'Coches chocones', y Sharonne, una de las artistas más carismáticas y espectaculares del cartel.

Toda la programación estará conducida por Cherri Coke dj y el equipo de animación de Horteralia, pieza fundamental del ambiente y la experiencia del festival.

Durante la jornada del sábado también se celebrará uno de los momentos más emblemáticos de Horteralia: la entrega de los premios Riñonera de Oro y Hombreras de Plata, galardones que reconocen los mejores outfits y estilismos del público asistente.

Con este panorama, miles de 'hortefans' llegados de toda España volverán a competir por convertirse en los más horteras del festival, participando en el ya tradicional 'photocall del postureo'.

Tras el éxito de venta de abonos, la organización pondrá ahora a disposición del público un primer cupo de 1.000 entradas de día para cada jornada. Las entradas de día saldrán a la venta el jueves 5 de junio.

La entrada del viernes costarán 35 euro y la del sábado 40 euros. Con este ritmo de ventas, "Horteralia se sitúa como uno de los festivales más singulares y con mayor personalidad del panorama nacional, consolidando su impacto cultural, turístico y social en la ciudad de Cáceres", informa la organización.