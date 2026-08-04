El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo llevará actuaciones a 77 localidades de Extremadura y Portugal

El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura llegará en su 39ª edición a un total de 77 localidades tanto extremeñas como portuguesas durante quince días de programación en los que actuarán ocho agrupaciones de siete nacionalidades diferentes, entre los que se encuentran Kazajistán, Indonesia, Kenia, México, Colombia, Macedonia del Norte y Chile, que en su caso contará con dos formaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, durante la presentación del certamen, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Federación extremeña de Folklore, Pedro García, y la vicepresidenta de la Federación y directora del Festival, Laura Llera.

El secretario general de Cultura ha señalado que este Festival, por su número de ediciones, es uno de los emblemas culturales de Extremadura, al tiempo que ha añadido la importancia de llevar la cultura al medio rural, que no sólo necesita este tipo de encuentros, sino que además "se convierte en un motor económico y de cohesión, haciendo atractivos nuestros pueblos gracias a que se transforman en un hervidero de cultura".

Por su parte, Pedro García ha puesto de manifiesto la importancia de seguir celebrando este Festival, que comienza oficialmente este martes, 4 de agosto, en Villafranca de los Barros, en una Gala Inaugural en la que actuarán representantes de todos los países participantes.

Este festival es uno de los más importantes a nivel europeo, ha subrayado García, tanto por número de grupos participantes como por su duración. El responsable de la Federación ha apuntado, además, que el certamen se convierte en "un epicentro de convivencia y de culturalidad muy atractivo y en el que todos los grupos conviven".

Por otro lado, ha destacado otra de las actividades que se llevan a cabo, como es el Gastrofolk, que se celebrará este domingo 9 de agosto en Usagre y en el que cada delegación preparará un plato típico de su tierra.

Con todo, localidades como Caminomorisco, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, La Zarza, Casillas de Coria, El Gordo, Logrosán, Jaraíz de la Vera, Campo Lugar, Medellín, Montehermoso, Villamiel, Mérida, Calamonte, Arroyo de la Luz, Plasencia o las portuguesas de Elvas y Portel acogerán a formaciones musicales de los países señalados además de contar con participación de otras agrupaciones folklóricas de la zona.