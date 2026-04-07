El Festival de Circo 'BAdeCirco' de la Diputación de Badajoz recalará en un total de 25 localidades con 15 compañías

El Festival de Circo 'BAdeCirco' de la Diputación de Badajoz cumple su octavo aniversario con una gira que tendrá lugar entre los meses de abril y junio, cuando recalará en un total de 25 localidades de la mano de 15 compañías tanto extremeñas como nacionales o internacionales.

El diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha presentado este lunes este festival de circo itinerante y gratuito para el público, y ha dado a conocer las 25 localidades de la provincia que disfrutarán este año de un espectáculo profesional.

Una de ellas será Segura de León, cuya alcaldesa, Isabel María Garduño, ha agradecido "la gran suerte" de formar parte de la programación, con una cita el 17 de mayo que coincidirá con la festividad de San Isidro y que, como ha avanzado, "generará más expectación". Al mismo tiempo, ha destacado que este festival demuestra a las generaciones más jóvenes "que hay vida más allá de la tecnología".

La octava edición de 'BAdeCirco' es un programa que "reivindica el arte de asombrar y acerca la intención, las ganas y la ilusión de profesionales de las artes escénicas a distintas localidades de nuestra provincia, mediante las mejores propuestas de circo contemporáneo", ha descrito Cabezas, mientras que el artista circense José Ángel Vacas ha añadido que se nutre del mejor circo tradicional "siempre en constante evolución".

Su compañía, Escuela de Circo 'La rota', es una de las 15 que integran el calendario de este año, que dará comienzo el 12 de abril en Campillo de Llerena y Monesterio y concluirá el domingo 28 de junio en Fuente de Cantos y Garbayuela. Durante esos días, cinco compañías protagonistas serán de la provincia y otras tantas de otros países como Italia o Portugal.

También en abril 'BAdeCirco' pasará el día 17 por Campanario, el 18 por Valverde de Llerena y Aceuchal , el 23 por Valencia del Ventoso, el 24 por Medina de las Torres y el 25 por Llera; mientras que en mayo el día 17 será el turno de Segura de León, el 19 de Valverde de Leganés, el 30 de Salvatierra de los Barros y el 31 de Esparragalejo.

El junio, el día 6 recala en Valdivia, el día 12 en Villar del Rey y Quintana de la Serena, el 13 en Valle de la Serena, el 14 en Don Álvaro y Zurbarán, el 19 en Burguillos del Cerro, el 20 en La Haba e Hinojosa del Valle, el 27 en Calzadilla de los Barros y Bodonal de la Sierra y el 28 en Fuente de Cantos y Garbayuela.

Las compañías participantes son Curolles, Circobaya, Javier Rosado, Malabart, Hermanos Moreno, La Rota, Cuca Cantillo, Mica Paprika, Julián y Pendorcho, The Shester's, Kicirke, Capitán Maravilla, Passa Barret, La nave del espacio y Chacovachi.

Así, el coordinador del programa, Juan de Dios Santos, ha señalado que la provincia pacense tendrá el "privilegio" de disfrutar de los campeones del mundo de peonza, de lanzamiento de cuchillos o de equilibrismo. 'BAdeCirco' se celebrará en las plazas y espacios públicos de los pueblos, salvo impedimento o petición especial, según indica la diputación pacense en nota de prensa.