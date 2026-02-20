El Festival de Cine Español de Cáceres premia a Carmen Machi, Oliver Laxe, Ana Torrent y Daniel Guzmán

Un año más el Museo Helga de Alvear ha sido el escenario donde se ha presentado una nueva edición del Festival de Cine Español de Cáceres. Se trata de la 33 edición en la que han compartido mesa el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director de la revista de cine y cultura Versión Original y presidente de la Fundación Rebross, Paco Rebollo. Presencias a las que se han unido, a través de la pantalla, el subdirector del Área de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias –entidad que ha colaborado con el Festival proporcionando las películas- y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Y es que, esta edición, el jurado del Certamen de Carteles para jóvenes, donde se decide la imagen del Festival, ha sido realizada por jóvenes diseñadores valencianos que han querido plasmar que la situación del Estado de Palestina necesita seguir recordándose; un compromiso que también adquieren la Fundación organizadora y la Diputación Provincial de Cáceres.

“La Diputación de Cáceres - ha señalado Miguel Ángel Morales- está comprometida plenamente con la cultura en general y con el Festival de Cine de Cáceres en particular que es un referente no solo en la provincia y en la región sino en España. Es una bandera fundamental para lograr grandes hitos que algunas administraciones estamos convencidos poder conseguir. El año 2031 va a ser una fecha muy importante, pero de aquí al 31 hay que hacer muchas cosas para poder llegar con éxito. Tenemos que entender que, eventos como el Festival de cine, es determinante y fundamental para proyectar la ciudad, y todas las administraciones tenemos que seguir invirtiendo en la cultura y apostar por proyectos tan importantes como el Festival de Cine, más cuando viene acompañado con la palabra Solidario”

En este sentido Morales ha puesto a la Fundación Rebross como ejemplo de como “la cultura se convierte y se transforma en motor y acicate de solidaridad en un mundo tan injusto. Siempre me acuerdo, en cualquier acto, de Palestina y fue un orgullo cuando V.O dedicó su última revista a Palestina”, una revista en la que también estuvo presente la Diputación de Cáceres.

Finalmente, el Presidente ha expresado su deseo para que los eventos, los nuevos y los que ya están consolidados, y centros de la relevancia del Museo Helga de Alvear, tengan el respaldo de todas las instituciones “porque invertir en cultura no es ningún despilfarro … y las administraciones tenemos que ser conscientes de que no solo se puede seguir adelante con buenas intenciones y con buenas palabras, es importante seguir invirtiendo y apostando por la cultura”

Por su parte Paco Rebollo, que ha hecho un recorrido por la programación de la 33 edición, ha subrayado “el papel de la cultura para poner el foco donde hay desigualdades” y ha explicado que el dinero recaudado en el festival será donado para el envío de medicinas a Gaza.

PROGRAMACIÓN

La mejor producción nacional cinematográfica se exhibe entre el 1 y el 14 de marzo en el 33º Festival de Cine Español de Cáceres, que organiza la Fundación Rebross. Junto a una selección de diez de las películas españolas más relevantes del pasado año, estrenos exclusivos de cortometrajes y proyecciones para niños y jóvenes, el Festival galardonará con los Premios Versión Original a figuras de la interpretación, dirección y producción como Carmen Machi, Oliver Laxe, Daniel Guzmán y Ana Torrent, que recogerán sus galardones en la gala de clausura que tendrá lugar en el Gran Teatro el 14 de marzo.

El Festival, se ha asegurado su continuidad con la entrada de la Diputación de Cáceres como Patrocinador Oficial, cuya aportación económica asciende a 35.000 euros. Además, la Jornada de Turismo Gastronómico entregará a partir de esta edición el Premio Versión Original “Gastronomía” a personas, empresas o instituciones cuya labor ha sido relevante en la promoción de la gastrónomía en la provincia de Cáceres.

Los Premios Versión Original, que destacan cada año los trabajos más sobresalientes de la producción española y reconocen trayectorias de alcance, entregarán a la actriz Carmen Machi el Premio de Honor de la 33ª edición. “Machi es una de nuestras grandes intérpretes, que ha demostrado una versatilidad fuera de lo común en papeles cómicos y dramáticos, tanto en el cine, la televisión y el teatro. Baste enumerar algunas de las obras en las que ha intervenido para atestiguar sobre la brillantez y el alcance de su voz y su gesto: la televisiva Aida, la teatral La tortuga de Darwin, la cinematográfica La mujer sin cabeza, Los abrazos rotos y la exitosa Ocho apellidos vascos” ha apuntado Rebollo.

Otros nombres de primera fila del cine español figuran en el palmarés del festival cacereño, como Oliver Laxe, cuya Sirat, uno de los grandes títulos mundiales reconocidos por la crítica internacional en 2025, ha sido reconocida como Mejor Película; Daniel Guzmán, que recogerá el Premio Mejor Actor de Cine, como protagonista de su propia película, La deuda, una dramática exploración en el acuciante problema de la vivienda, y Nora Navas, que se ha hecho acreedora del denominado, desde la pasada edición, Premio “Marisa Paredes” a la Mejor Actriz Cine por Mi amiga Eva, un filme sobre las segundas oportunidades.

En el apartado de series, el Festival destaca los trabajos actorales de Manolo Solo interpretando al general Gutiérrez Mellado en Anatomía de un instante, basada en el libro homónimo del escritor extremeño Javier Cercas en torno al golpe de Estado del 23F, y de Ana Torrent en Furia, un crudo relato sobre la violación femenina y sus dramáticas consecuencias.

El palmarés lo completan Eva Libertad, Premio Mejor Dirección por Sorda, una indagación sobre las consecuencias de la sordera en una mujer; Blanca Soroa, Premio Revelación por su debut como actriz en Los domingos; el compositor español ganador de dos Goyas Lucas Vidal, Premio Mejor Música por 8, y la productora y presidenta de la Academia de Cine de Extremadura Pilar Díaz Pardo, Premio Reyes Abades.

Savia cacereña

Dentro de su programación cinematográfica, la 33 edición del Festival estrenará el 1 de marzo en exclusiva en Multicines Cáceres dos cortometrajes. Dos actores de Cáceres, Marian Redondo y Alberto Lucero producen y dirigen Los pequeños momentos. Además, el propio Lucero, autor del guión, protagoniza esta historia junto a la actriz Paula Motoso.

También estreno en Cáceres es el del cortometraje Kipuka, que firman el actor, guionista y director Javi Armas y la realizadora y documentalista Paula C. Ventura, un tándem creativo vinculado al cine canario contemporáneo y que cuenta como productora de la obra a la periodista cacereña Elena Olmos. Kipuka cuenta la historia de una mujer que se enfrenta al pasado cuando su hijo regresa al hogar familiar, ubicado en una zona volcánica.

Ver Cine Español ayuda

Para los menores, el Festival enfoca su sección Ver Cine Español Ayuda a unos 5.000 alumnos de centros educativos de la provincia de Cáceres y cuyo propósito es aunar cine y educación. El musical Voy a pasármelo mejor se exhibirá en la Sección Juvenil (Multicines Cáceres, 2 y 3 de marzo). Es el debut como directora de la madrileña Ana de Alva, y secuela de Voy a pasármelo bien, que dirigió David Serrano. El filme reúne famosas canciones del año 1991 de Antonio Vega, Duncan Dhu, Miguel Bosé, Seguridad Social o Chimo Bayo, interpretadas por un grupo de jóvenes durante un verano de viaje a México.

Adría García, uno de los talentos de la animación española, lleva a la pantalla de Multicines Cáceres, del 4 al 6 de marzo, El tesoro de Barracuda, en la Sección Infantil. Basada en una novela de Llanos Campos, el director cuenta una historia de piratas llena de humor y emoción.

Euforia cinematográfica

La Sección Oficial del Festival proyectará en los Multicines Cáceres diez de las peliculas españolas más relevantes del pasado año, que reflejan el momento de euforia que se vive en el cine nacional. Como seña del festival, la selección de los filmes se ha hecho aplicando la paridad, de manera que la mitad de los títulos los dirigen mujeres. La primera semana de proyecciones estará justamente ocupada por ellas. Abrirá la directora catalana Judith Colell (Elisa K) con Frontera, un thriller que nos retrotrae a la posguerra española, cuando un grupo de personas ayuda a los judíos a huir de la Francia ocupada por los nazis guiándoles por los límites entre el país galo y España. Bruna Cusí, Miki Esparbé y Asier Etxeandia protagonizan una película que recupera la memoria histórica del país.

Ana Asensio firma la sensible La niña de la cabra, una mirada a la década de los años 80 a través de una menor y su amistad con otra chica que tiene una cabra. La debutante Sara Fantova es la directora de Jone, a veces, donde captura momentos decisivos de su personaje femenino (una relación amorosa, su vínculo con su padre enfermo) durante la celebración de la Semana Grande de Bilbao.

Belén Funes dirige ese crudo retrato de una familia andaluza, bajo el peso de la inmigración a la ciudad que es Los tortuga, una inmersión en el cine rural que reivindica lo local, la España real que no se muestra habitualmente en imágenes.

Y para cerrar la primera semana de proyecciones, otro debut al frente de la dirección, el de la manchega Gala Gracia, que en Lo que queda de ti narra el viaje de retorno a su pueblo desde Nueva York de una joven pianista joven. Incluida en la selección oficial del Festival de Málaga, la película, como otras del reciente cine español, aborda el contraste de mentalidades entre el mundo urbano y el rural.

Emotiva historia

La ópera prima de Gerard Oms, Muy lejos, abrirá las proyecciones de la segunda semana del Festival. Protagonizada por Mario Casas, el filme se inspira en la propia experiencia de Oms como inmigrante en Países Bajos a causa de la crisis económica de 2008. Su personaje es un hombre que se reconstruye mientras desempeña trabajos de subsistencia en el país neerlandés.

El alabado documental Ciudad sin sueño, que Guillermo Galoe filmó en uno de los enclaves humanos más degradados de España, el poblado de Cañada Real, a pocos kilómetros de Madrid, sigue la peripecia de un chico gitano de 15 años cuya familia lleva varias generaciones asentada en este lugar.

El actor y director Daniel Guzmán pone su mirada en uno de los problemas más acuciantes de la sociedad española, el de la vivienda, en La deuda. En su tercer largometraje, protagonizado por el propio Guzmán, el cineasta aborda la gentrificación de las ciudades, el cuidado de los ancianos y la crisis.

La necesidad de una mujer de volver a sentir el amor después de décadas de matrimonio es el motor de Mi amiga Eva, la más reciente película de Cesc Gay, ese retratista de los sentimientos, sobre nuevas oportunidades y una vida que no está cerrada.

Cierra la nómina de filmes del año en el Festival la emotiva historia de Maspalomas, que han filmado la pareja de cineastas José Mari Goenaga y Aitor Arregi, autores de títulos tan celebrados como La trinchera infinita y Marco. El relato de un gay de 76 años que al sufrir un accidente se ve obligado a regresar a San Sebastián y entra en una residencia donde tiene que ocultar su sexualidad, ahonda en el conocimiento de uno mismo y cómo afrontar la soledad.

El público que asista a estas proyecciones tiene, además de la principal recompensa de disfrutar con el mejor cine español del momento, el beneficio de participar en un sorteo para comer en los restaurantes Atrio o Miga, o disfrutar de un viaje de fin de semana a Salamanca.

Exposición carteles del Festival

El cartel del festival es obra de Roberto Catalá y Víctor Piris. La imagen podrá verse en la Sala Belleartes a partir del 1 de marzo en la exposición colectiva de carteles del festival, formada por una selección de veinte obras confeccionada de entre las que concurrieron al concurso, dirigido a artistas y diseñadores jóvenes de hasta 30 años.

Gastronomía

La Jornada de Turismo Gastronómico del Festival viene con una novedad, la entrega a partir de esta edición del Premio Versión Original “Gastronomía” a personas, empresas o instituciones cuya labor ha sido relevante en la promoción de la gastronomía en la provincia de Cáceres. La cita tendrá lugar el 7 de marzo en el restaurante El Mirador de Galarza.

Encuentro con el Cine Español

El cierre del Festival reúne el 14 por la mañana el Encuentro con el Cine Español en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, con la presencia de los galardonados con los Premios “Versión Original” del Festival de Cine Español de Cáceres, quienes protagonizarán la gala benéfica de clausura que se celebrará esa noche en el Gran Teatro de Cáceres.