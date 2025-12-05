Fernández Calle prevé que "miles de extremeños" apoyen a Vox para "acabar con la estafa de PP y PSOE"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha augurado que "miles de extremeños" apoyarán a Vox en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, con el objetivo de "acabar con la estafa del PP y PSOE".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Calle en declaraciones a los medios en la pegada de carteles con la que Vox ha iniciado en Cáceres la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre,

Una campaña electoral que Fernández Calle afronta "con enormes ganas y con muchísima ilusión", ya que según ha considerado, "miles de extremeños" respaldarán el proyecto de VOX para poner fin al bipartidismo y "traer el cambio a Extremadura".

"El cambio que María Guardiola nos robó hace dos años y medio volverá", ha señalado el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, quien ha recordado que Extremadura "lleva 42 años padeciendo la misma estafa del PP y del PSOE, 36 años de socialismo del PSOE y seis de socialismo azul del Partido Popular", que han "condenado a nuestra tierra a los últimos lugares", denunció el candidato de VOX.

Por este motivo, Óscar Fernández ha considerado que estas elecciones suponen "un momento histórico" para Extremadura, tras lo que ha mostrado su confianza en que "ahora sí, el sentido común volverá a la política extremeña".