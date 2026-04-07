La Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro incorpora cocina en vivo y una feria de coleccionismo

La IX Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro (Badajoz) se celebra el próximo fin de semana, del 10 al 12 de abril, con un programa de actividades en torno a la gastronomía, la naturaleza o el patrimonio que incorpora como novedad dos jornadas de cocina en vivo a cargo de los cocineros Miguel Ángel Cádiz y Pedro Manuel Collado, así como un mercadillo de coleccionismo y antigüedades.

Organizada por el ayuntamiento de la localidad junto con la Asociación de Empresarios de Burguillos (ASEM), otras actividades consisten en una ruta senderista cultural, otra motera y una tercera de patrimonio en torno a lugares emblemáticos, dentro de una programación que contempla igualmente unas jornadas informativas en torno al cerdo ibérico como motor de desarrollo rural.

También tendrán cabida demostraciones de cocina en vivo, degustaciones y concursos gastronómicos con este producto silvestre como protagonista, e igualmente en el ámbito gastronómico los restaurantes locales ofrecerán tapas variadas a base de espárragos a precios populares, todo ello dentro de una feria que se completa con una veintena de expositores de empresarios de Burguillos, de la comarca o de Portugal.

La diputada provincial María López y la alcaldesa de Burguillos del Cerro, María José Calderón, han presentado esta nueva edición de la feria junto al primer teniente de alcalde de este municipio, Pablo Asensio, y el representante de la Asociación de Empresarios de Burguillos del Cerro, Carlos Sánchez.

En su intervención, María López ha destacado que se trata de una cita consolidada que se ha convertido en una tradición de la primavera en la provincia, a través de la cual se promociona la cultura, el entorno natural y la gastronomía de esta localidad, a la vez que ha puesto en valor que el espárrago es un "exquisito" producto "muy apreciado" en la alta cocina.

No obstante, para Burguillos del Cerro es "mucho más" y es una parte de su esencia y una tradición "muy arraigada", transmitida entre generaciones y un "auténtico" motor económico y turístico, todo ello gracias a que cuenta con las condiciones "ideales" para el desarrollo "con máxima calidad" de las variedades de espárrago blanco y triguero. Así, esta feria nació para dar a conocer todo lo que implica en la localidad el espárrago y para poner en valor sus usos culinarios o la "gran" calidad del de Burguillos.

A su vez, María José Calderón ha puesto el acento en la consolidación de esta feria a base de "mucho" trabajo y esfuerzo por parte de ASEM con el patrocinio del ayuntamiento y la colaboración de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, y que están próximos a celebrar un fin de semana en el que se ha conseguido alcanzar el objetivo planteado, como poner a Burguillos "en el mapa" en una forma de hacer que sus "encantos" culturales, gastronómicos o patrimoniales se conjuguen con el desarrollo y dinamización empresarial de la localidad.

De igual modo, ha invitado a pasar un fin de semana "diferente" con esta feria que se inaugura en la mañana de este próximo viernes y que tradicionalmente tiene una buena acogida de visitantes por la cantidad de eventos y actividades que ofrece para poder disfrutar de la gastronomía y el pueblo, mientras que Pablo Asensio ha precisado que el espárrago protagonista de esta feria es un producto típico de la zona por el ambiente y la naturaleza de la misma y que será un fin de semana "espectacular" en torno a la gastronomía con rutas senderistas o cocina en vivo.

Finalmente, Carlos Sánchez ha detallado que la Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro empezó desde una asociación de pequeños y medianos empresarios de la mano del consistorio y que, poco a poco, han conseguido que sea más conocida, para lo cual este año presentan una programación dirigida a todas las familias que la visitan, con actividades para los más pequeños como un concurso de cocina, junto al senderismo para dar a conocer dónde y cómo se cogen los espárragos o la cocina en vivo con este producto como protagonista y degustaciones posteriores.