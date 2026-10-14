La Feria Educativa de la UEx abre sus puertas para orientar a 4.000 estudiantes extremeños sobre su futuro universitario

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado en la mañana de este martes, día 13, en el Paraninfo del Edificio Metálico del campus de Badajoz, la XV edición de su Feria Educativa, una cita de referencia para la orientación académica de los jóvenes extremeños que reunirá a cerca de 4.000 estudiantes de Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria procedentes de 66 centros educativos de toda la región.

Durante seis jornadas, distribuidas entre los campus pacense y cacereño, el alumnado tendrá la oportunidad de conocer la oferta de titulaciones de la UEx y sus instalaciones y servicios, además de resolver sus dudas sobre la elección de sus futuros estudios universitarios. En concreto, la Feria Educativa se celebra los días 13, 14 y 15 de octubre en Badajoz y continuará los días 20, 21 y 22 de octubre en Cáceres.

La inauguración ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas Morato; la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera.

Acompañados del vicerrector de Transformación Digital y la jefa de Sección de Información y Atención al Alumnado de la UEx, Javier Berrocal e Irene Cabañas Díaz, respectivamente; y la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck Moreno, las autoridades han recorrido los diferentes espacios expositivos para conocer las novedades de esta edición y compartir impresiones con los estudiantes y el personal universitario participante.

Durante su intervención, Rocío Blas ha destacado que la Feria Educativa se ha consolidado como "una cita ineludible" para los estudiantes de Bachillerato y 4º de ESO que se acercan a la Universidad para conocer la oferta educativa del próximo curso. En este sentido, ha subrayado que el principal objetivo de la iniciativa es estrechar los vínculos entre la enseñanza secundaria y la universidad, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de conocer directamente las titulaciones y las oportunidades formativas que encontrarán en la institución.

La vicerrectora ha puesto en valor la amplitud y calidad de la oferta académica de la UEx, que cuenta con más de 60 grados y 15 dobles grados pertenecientes a prácticamente todas las ramas del conocimiento. Asimismo, ha incidido en el carácter cercano de la institución y en la implicación directa de su comunidad universitaria. "Somos una universidad con una oferta muy amplia y de calidad, una universidad cercana en la que los propios profesores y estudiantes están involucrados en la difusión de los diferentes grados", ha apuntado.

Blas Morato también ha destacado la incorporación de nuevos contenidos informativos relacionados con los servicios universitarios, los programas de inclusión, las actividades deportivas y las residencias, con el propósito de ofrecer una visión integral de la experiencia universitaria, "más allá de la formación estrictamente académica".

Por su parte, Esther Muñoz ha señalado que esta Feria constituye una herramienta "fundamental" para acercar la Universidad de Extremadura a los jóvenes de la región y darles a conocer una oferta académica "en constante evolución"; al mismo tiempo que ha destacado la colaboración entre la Administración autonómica y la UEx para adaptar las titulaciones, tanto a las expectativas y necesidades del alumnado como a las demandas del tejido productivo extremeño.

La Consejería de Educación y Formación Profesional participa este año con un espacio informativo propio dedicado a las residencias universitarias y las becas disponibles para los estudiantes. En este sentido, la directora general de Universidad ha insistido en la importancia de facilitar el acceso a la educación superior y generar oportunidades de formación y desarrollo profesional, que contribuyan a que el talento extremeño permanezca en la comunidad.

A su vez, Ignacio Gragera ha resaltado la importancia de reforzar la presencia de la institución académica en la ciudad. Igualmente, ha reconocido el esfuerzo realizado por la UEx para estrechar su relación con la sociedad y acercarse especialmente a los estudiantes, destacando que su "amplia" oferta académica y su proyección nacional e internacional la convierten en una institución "de referencia" que garantiza una formación universitaria de excelencia.

NUEVOS ESPACIOS Y EXPERIENCIAS

La XV Feria Educativa presenta entre sus principales novedades una imagen renovada, adaptada a la nueva identidad corporativa de la Universidad de Extremadura, con una propuesta visual más moderna, dinámica y próxima al público juvenil.

Irene Cabañas Díaz ha explicado al respecto que esta transformación se ha trasladado tanto al diseño como a la organización de los espacios, con el objetivo de ofrecer una experiencia más atractiva y participativa. Entre las novedades, ha destacado la creación de una zona de exposiciones, que incluye actividades de pintura en directo y un espacio dedicado a la robótica.

La feria también amplía su superficie expositiva con la incorporación de instituciones y entidades vinculadas a la juventud, entre ellas las residencias universitarias y el Consejo de la Juventud de Extremadura. De esta forma, los visitantes podrán acceder a información sobre recursos de alojamiento, servicios de apoyo, actividades complementarias y otras cuestiones de interés para afrontar su futura etapa universitaria, según indica la UEx en nota de prensa.

Solo durante la jornada inaugural, cerca de 800 estudiantes de Bachillerato y 4º de ESO recorrerán los diferentes espacios informativos de la feria. Entre los centros participantes destaca el IES Bioclimático de Badajoz, con más de 230 alumnos, junto a estudiantes procedentes de Arroyo de San Serván, Fuente de Cantos, Almendralejo, Monesterio, Talarrubias, Herrera del Duque y Fuente del Maestre, entre otras localidades.

Durante el conjunto de las jornadas también está prevista la asistencia de centros educativos de Olivenza, La Roca de la Sierra, Azuaga, Valverde de Leganés, Alconchel, San Vicente de Alcántara, Orellana, Trujillo, Torrejóncillo, Montánchez, Mérida y Cáceres, entre otros municipios.

La organización cuenta con la colaboración de 50 estudiantes voluntarios y cerca de 500 integrantes del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que participan activamente como informadores y embajadores de la institución.