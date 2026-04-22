La Feria Cultural 'Táliga, dehesa y toro' reconoce este fin de semana a Julián López 'El Juli'

La Feria Cultural 'Táliga, dehesa y toro' se celebra del 24 al 26 de abril con un reconocimiento al torero Julián López 'El Juli', junto a mesas redondas, rutas por el campo, la visita a una explotación de ganado bravo, degustaciones gastronómicas, eventos taurinos y actuaciones musicales entre las que destaca la de Juan Salazar 'El Chunguito'.

De este modo, Táliga vuelve a poner en valor su patrimonio natural y sus tradiciones, con especial atención a la dehesa y la tauromaquia a través de esta feria, que se completa con actividades desarrolladas durante la semana, como una ruta a la ermita y una convivencia intergeneracional con juegos populares o escuelas taurinas infantil y senior con carretones.

Organizada por su ayuntamiento y con el apoyo de la Diputación de Badajoz, la diputada provincial Paqui Silva ha destacado en su presentación que la cita alcanza su decimoquinta edición convertida en "un auténtico escaparate del patrimonio natural, rural y taurino" que posee la localidad, en el que destacan su dehesa y el toro bravo y que, por ello, se enmarca también en el proyecto 'Táliga. Vive la experiencia', cofinanciado por la institución provincial para su dinamización turística y cultural.

Ligada a nuestra esencia, la tradición y al "privilegiado" entorno natural de la provincia, se trata de una de las citas más destacadas de la localidad y de las más esperadas por sus vecinos, así como por toda la comarca o de personas de otras provincias, ha destacado, junto con que se trata de un fin de semana de convivencia, cultura, deporte y tradiciones para todas las edades y en contacto con la naturaleza, con una programación en la que destacan los eventos taurinos, con mesas redondas, actividades para niños y mayores con carretones o la novillada del sábado.

Al respecto, ha destacado el "orgullo" que supone para la diputación estar presente en los mismos, ya que el exalumno de la Escuela de Tauromaquia Sergio Domínguez 'El Mella' y los actuales miembros Fran Perera y Manuel Férbola participarán en las mesas redondas y en la novillada del sábado, respectivamente.

También ha puesto el acento en otras actividades como el 'Safari en la dehesa', impulsado por la diputación dentro del Programa de Activación Turística de la Comarca de Olivenza y en el que los participantes conocerán el funcionamiento de la finca de ganado bravo 'Los Espartales' y observarán al toro en su hábitat natural. Se realizará el domingo, y los interesadas en asistir pueden inscribirse en la web de actividades de esta comarca.