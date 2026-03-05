Felcode refuerza la cooperación institucional con Bolivia en proyectos de autonomías, turismo y fortalecimiento municipal

El presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, continúa su misión institucional en Bolivia, donde está desarrollando esta semana una agenda de reuniones de alto nivel con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo del Estado Plurinacional, consolidando el papel de la institución provincial cacereña como actor clave de la cooperación descentralizada española en el país.

La delegación de Felcode ha mantenido encuentros estratégicos con responsables del área de autonomías, presidencia, relaciones exteriores, turismo y con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en coordinación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

Uno de los ejes centrales de la misión ha sido el trabajo desarrollado junto al Viceministerio de Autonomías, donde la delegación fue recibida por la viceministra Andrea Barrientos. En estos encuentros se puso de relieve la importancia de avanzar hacia autonomías sólidas, con gobiernos locales dotados de mayores capacidades de decisión y gestión, como pilar fundamental del Estado Plurinacional.

En este marco, Felcode está prestando acompañamiento técnico especializado a través del profesor Gabriel Moreno, experto en Derecho Constitucional, quien trabaja con un equipo del Viceministerio de Autonomías en el análisis y acompañamiento al nuevo modelo de descentralización que impulsa el Ejecutivo boliviano.

Asimismo, la delegación mantuvo reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, junto al vicecanciller Carlos Paz, reforzando el diálogo político y técnico en materia de cooperación descentralizada entre Bolivia y los gobiernos locales españoles.

En el marco de la agenda institucional, la delegación de Felcode y Famsi ha sido recibida por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, a quien se trasladaron los principales ámbitos sectoriales en los que se plantea articular la agenda de cooperación descentralizada en esta nueva etapa.

TURISMO Y DESARROLLO LOCAL

Entre ellos destacan la descentralización y fortalecimiento institucional, el turismo sostenible, el desarrollo productivo local y el apoyo a los gobiernos municipales. Este encuentro permitió alinear las líneas de trabajo de Felcode y Famsi con las prioridades estratégicas del Gobierno boliviano y avanzar en una cooperación orientada a resultados y al fortalecimiento del nivel territorial.

La agenda incluyó también una reunión con la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cinthya Martha Yáñez, en la que se abordaron líneas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión turística y cultural desde el ámbito municipal.

Durante el encuentro se analizaron prioridades como la planificación y gestión sostenible del Salar de Uyuni, el impulso al turismo religioso --con especial atención a la Semana Santa en Sucre--, la Ruta Chiquitana, el intercambio de modelos exitosos desarrollados en España y el avance hacia destinos turísticos inteligentes.

El turismo ha sido identificado como uno de los ejes estratégicos del nuevo Gobierno de Bolivia y, en este contexto, Felcode ha manifestado su compromiso de articular en las próximas semanas una respuesta técnica especializada --con el apoyo de expertos-- a las demandas concretas planteadas por el ministerio en materia de gestión de destinos turísticos.

La misión ha incluido también un encuentro con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, celebrado en el Salón Andrés Ibáñez, orientado a fortalecer el intercambio institucional en materia autonómica.

En esta reunión se han abordado los principales desafíos y perspectivas del modelo autonómico boliviano, la gobernanza multinivel y la articulación normativa, consolidando un espacio de coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, con la participación de la viceministra de Autonomías.

Cabe destacar que, a través de Felcode, la Diputación de Cáceres refuerza con esta misión su papel como "referente de la cooperación descentralizada española, apostando por un modelo basado en el fortalecimiento de los gobiernos locales, la descentralización efectiva y el desarrollo territorial sostenible", informa la institución provincial en nota de prensa.

"La agenda desarrollada en Bolivia evidencia una cooperación orientada a generar impactos reales, alianzas estratégicas y capacidades públicas duraderas en beneficio de los territorios y su ciudadanía", concluye la nota.