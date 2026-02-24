Feijóo y Abascal hablan, marcan sus líneas y retomarán las negociaciones en Extremadura y Aragón desde cero en busca del acuerdo

El PP ha fijado este lunes las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional. Así, defiende que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones. Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP anoche en La Brújula con Rafa Latorre, ratificaba estos extremos y apuntaba que había mantenido una larga conversación telefónica con Abascal para poner las bases de un acuerdo entre ambas formaciones.

Así, Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición, en donde en primer término se acordarán medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones y han embarrancado la negociación en Extremadura. Así lo subrayaba el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

En este sentido, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "nadie quiere una repetición electoral" en Extremadura pero lo que no contempla es "traicionar" a sus votantes.

Por cierto, que desde el PP extremeño subrayan que, pese al nuevo marco vinculante fijado por la dirección nacional para las negociaciones con Vox, las conversaciones en la región “van a seguir haciéndose en Extremadura” y que María Guardiola “va a seguir liderando la negociación”.