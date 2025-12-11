Fedexcaza defiende la caza como "herramienta imprescindible" para contener la peste porcina africana en Extremadura

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha defendido esta actividad como "herramienta imprescindible" para contener la peste porcina africana en la región.

Así, Fedexcaza ha valorado la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que declara área de emergencia cinegética temporal en toda la comunidad.

La norma, que entrará en vigor este jueves, día 11, y estará vigente mientras dure la emergencia, establece un conjunto de medidas excepcionales para intensificar el control del jabalí, una especie considerada clave en la propagación del virus y cuyo manejo se convierte, por tanto, en una "herramienta imprescindible" dentro de la estrategia de prevención.

Fedexcaza ha colaborado para que esta resolución pudiera ponerse en marcha con la mayor brevedad, dado el escenario actual, aunque ha apuntado que la eficacia de estas medidas dependerá de que se acompañen de "soluciones urgentes" para la gestión de SANDACH y puntos de entrega, así como de ayudas económicas para el sector cinegético y la industria de carne de caza, que deberán asumir un "esfuerzo extraordinario" durante toda la emergencia.

En este sentido, Fedexcaza ha explicado que las principales medidas adoptadas por la Junta de Extremadura es la caza de jabalí todo el año y sin cupo, ya que se autorizan aguardos/esperas y recechos todo el año en todos los terrenos cinegéticos.

El cupo será ilimitado y en aguardos nocturnos se permite el uso de visores térmicos y nocturnos, conforme a la normativa de armas, ha indicado Fedexcaza en nota de prensa.

También el refuerzo de las batidas. En los terreo cinegéticos VC1, VC2 y VC3, las batidas se consideran modalidad recomendada hasta el segundo domingo de marzo con la comunicación previa habitual, mientras que en VC4 se permite una segunda acción por mancha con finalidad sanitaria, cuando exista justificación (densidad elevada, proximidad a explotaciones o daños).

Otra de las medidas es la prohibición de la alimentación suplementaria. Así, queda prohibido alimentar jabalí en todo el territorio para evitar concentraciones artificiales que incrementen el riesgo epidemiológico y solo se contemplan excepciones muy restringidas (otras especies, programas ambientales, cotos cercados).

La resolución recoge otras consideraciones respecto a la colaboración del sector, clave en los muestreos y notificaciones de hallazgo de jabalíes muertos o sospechosos.

Por otro lado, deja sin resolver el problema de los subproductos que se origina en la actividad y genera un "problema de efectividad en las acciones colectivas al prohibir la alimentación suplementaria", ha criticado.

"Desde Fedexcaza seguimos trabajando junto a la administración para tratar de dar respuesta a los principales retos que nos plantea esta terrible enfermedad", ha señalado,