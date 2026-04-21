Las farmacias de la provincia de Badajoz contarán con códigos QR con información para prevenir el suicidio

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado un nuevo paso en el desarrollo del Plan Local para la Prevención de la Conducta Suicida con la incorporación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz a esta iniciativa municipal, y por el que las farmacias de la ciudad y la provincia incorporarán códigos QR con recursos de ayuda.

El consistorio ha sido sede en la mañana de este lunes de la formalización de la entrega de los códigos QR que serán distribuidos en las farmacias de la ciudad y del conjunto de la provincia, dentro de una acción que supone una ampliación de la campaña presentada el pasado mes de enero, y que refuerza la red de puntos de acceso a información y recursos de apoyo para la ciudadanía.

Así, los códigos QR permitirán a cualquier persona acceder de forma rápida y discreta a herramientas de ayuda, información especializada y canales de atención, según señala en nota de prensa el ayuntamiento de la capital pacense.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha subrayado que esta nueva colaboración "representa un avance firme en la estrategia municipal", y ha destacado la importancia de implicar a agentes "clave" del entorno cotidiano de la ciudadanía.

En este sentido, ha incidido en que las farmacias constituyen espacios de proximidad, confianza y atención directa, lo que las convierte en un canal fundamental para la sensibilización y la detección precoz.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha puesto en valor el papel de los profesionales farmacéuticos en la salud pública, mostrando la disposición del colectivo para contribuir activamente en iniciativas que inciden en el bienestar emocional y la prevención. Además, ha destacado la importancia de facilitar herramientas accesibles que puedan marcar la diferencia en momentos de especial vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Badajoz continúa consolidando una línea de actuación, basada en la sensibilización, la prevención y la colaboración institucional. La incorporación de las farmacias a esta red de apoyo amplía el alcance del plan local, con lo que se refuerza el compromiso municipal con una problemática que requiere respuesta coordinada y continuada.