Un fallecido y cuatro heridos de diversa consideración en cuatro accidentes de tráfico durante el fin de semana en Extremadura

Un hombre de 45 años fallecía ayer domingo en un accidente de moto en la BA-032 cerca de Burguillos del Cerro. El fallecido fue trasladado al Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses (Anatómico Forense) de Badajoz.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 60, resultaban heridas, de carácter menos grave, en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la EX-110 a la entrada de San Vicente de Alcántara en la mañana de ayer domingo. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

También, un hombre de 33 años quedaba herido de gravedad en un accidente de tráfico por una colisión de un turismo con un paso a nivel en Montijo este sábado. El hombre, herido de carácter grave, fue al Hospital Universitario de Badajoz con un traumatismo abdominal.

y por último, un hombre de 41 años, resultaba herido de carácter menos grave este sábado tras salirse de la vía en la BA-020, carretera que une Badajoz con Campo Maior, a unos 50 metros de la frontera portuguesa. El hombre con una fractura costal, heridas en las manos y abrasiones múltiples fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.