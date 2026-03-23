Fallece en Torremejía Primitivo Rodríguez, uno de los últimos pastores trashumantes de Extremadura

Lamentar el fallecimiento de Primitivo Rodríguez, el conocido pastor trashumante, que moría a los 82 años tras caer al arroyo Tripero, a las afueras de Torremejía, localidad en donde residía. El cuerpo fue localizado en torno al mediodía de ayer domingo por un vecino que paseaba con sus dos perros por el paraje de La Granja. Las primeras hipótesis apuntan a un accidente fortuito. Todo indica que Rodríguez pudo resbalar mientras caminaba junto al arroyo, precipitarse al cauce y no conseguir incorporarse